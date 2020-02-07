美国媒体报道李文亮去世，称其为“中国新冠第一个烈士”

7日，美国各大媒体都报道了最早披露武汉肺炎的八名医生之一李文亮去世的消息。李文亮曾被作为“造谣者”遭警方训诫，美国新闻刊物《外交政策》(Foreign Policy)把他称为“中国新冠肺炎的第一个烈士”。

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《外交政策》称，李文亮去世的消息在社群媒体如野火燎原飞速传开。网络上不断出现李文亮的新闻与他被迫签署的“训诫书”，很快又被检查当局删除，显示政府正面对艰难抉择：究竟要拥抱一个遭官方的决定所害的人，把责任完全推给武汉当局，还是继续删除他的姓名和照片，箝制另一个潜在烈士的故事？

报导指出，李文亮在本月1日确诊感染新冠病毒，但他并非第一个因此丧生的第一线医务人员，也不会是最后一个，因为估计已有超过500个医务人员受到感染。

中共官方媒体可能不知道应该如何报导他的新闻，可是发布他的死讯显然棘手得多，尤其北京正努力压制记者、医生和老百姓谈论疫情。

报导指出，害死李文亮的不只是新冠病毒，掩盖李文亮等人企图警告大家注意的病毒的做法，也脱不了关系，而且这种做法迄今已害死几百个人。

《纽约时报》报道说，甚至在李文亮死亡之前，在当局对待他的方式被披露后，李文亮医生就已经成为了许多中国人的英雄。他死亡的消息掀起了一股更激烈的情绪波动。一位评论者表示，“我们不会忘记李医生，他讲出了一种叫谣言的疾病。”“我们还能做什么？唯一能做的就是不要忘记。”

彭博新闻社报道指出：习近平政府一直努力将社会大众对新型冠状病毒（武汉肺炎）疫情的焦虑，转化为“爱国风潮”，但抗疫英雄李文亮之死，却激发民怨，并罕见导致中国面临信心危机。报导引述一名不愿具名的武汉学生表示：政府总是压下消息、封锁资讯，粉饰太平，从未学会反省或自我纠正，这是一种要命的腐败。

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