上海规定 公共场所、搭乘公共交通工具都需戴口罩

图为一名男子带着口罩，走在上海陆家嘴金融区的天桥上

上海市新冠肺炎疫情防控工作指挥部8日发布通告，即日起任何人进入上海的机场、火车站、长途汽车站、轨道交通站、医疗卫生机构、商场、超市等公共场所，以及搭乘公共交通工具，都应自觉佩戴口罩，配合接受体温检测。

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通告称，对于不配合管理，扰乱秩序的行为，公安机关将依法严肃处理。这项新规定自公告发布之日起实施，至解除重大突发公共卫生事件一级响应机制之日为止。

《新民晚报》报导，上海警方7日已经首次对一名未戴口罩强行闯入地铁车站的男子作出行政拘留处罚。报导称，7日14时58分，一名44岁男子未佩戴口罩就进入上海地铁四号线临平路站，被拦下后不仅不听从安检及车站工作人员劝阻，还动手推了安检人员。

员警到场后，该名男子仍欲强行闯入车站，员警见状迅速将其控制，并带至车站隔离区域检测体温。经检测，该男子体温正常。警方最后依“治安管理处罚法”第23条相关规定，对其处以行政拘留的处罚。

根据上海市卫健委8日通报：截至8日12时，上海发现确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例已达286例，其中8例病情危重，12例重症，1例死亡。另，尚有257例疑似病例正在排查中。

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