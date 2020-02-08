两周隔离实施前夕深圳湾出现涌港人潮关口脏乱不堪

香港政府第二把交椅的政务司司长张建宗曾经表示，港府不会要求高铁乘客回港时填写申报证明，因为这会导致西九龙车站人流拥挤，“容易导致病毒传播”。有拜特首林郑月娥挤牙膏的封关政策所赐，今天深圳湾回港人潮之汹涌、关卡之脏乱，不知张建宗有何感想。从8日凌晨开始，港府最新的抗疫措施规定，所有从大陆来港的旅客，包括港人在内，必须要接受隔离14日的安排，职是之故，人人都赶在期限之前返回香港。根据NOW电视报道，有不少大陆人来港搜购口罩，因为深圳市面已经没有口罩，也有住在大陆的小童赶着回港以免14日的隔离影响在香港的开学日期。

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张建宗7日主持记者会时宣布，任何最近从大陆来港而触犯政府紧急隔离措施者，将面临6个月的禁锢以及罚款港币2.5万元。从2月8日开始，从大陆访港的港人必须在家自我隔离14日，不准与外界或访客接触。其他旅客将需要到他们的酒店或行程计划好的地点自我隔离，没有地方去者，将被遣送到临时的营帐，而民政事务局将设立36条热线，为需要食物或其他服务的隔离人士提供协助。如果入港签证期限少于14日者，将在关口被遣返。

香港实施14日隔离规定前夕，引发大批人士赶在两日空窗期内冲关，入境人数急升，措施前日公布后翌日有多达8.2017万人次入境，较前一日上升四成，当中以深圳湾最多，占总数54%，达4.4953万人次，升幅逾倍，亦是农历新年以来最多的一日。深圳湾7日万人空巷，由朝到晚无论人车都大排长龙，保安局长李家超称数字有所上升是“可以理解”，承认有不同人士会赶在强制检疫实施前来港，相信强制措施生效后，进出香港人数将大减。

人流车流在7日均络绎不绝的深圳湾口岸，联检大楼早上已逼满成千上万由深圳来港的旅客，多数人拖着旅行袋或行李箧，香港入境口岸则泊有数辆警车，大批防暴警下车戒备。记者现场所见，由于不断有旅客涌入关口，内地关员无暇细阅健康申报表内容，只要填满各细项，加上通过体温量度枪，一律放行，香港入境关口更出现人贴人、肩碰肩的窘境，室内空气流动极差，病毒传播的风险大大增加。

据苹果日报报道，7日午5时许，一名身形肥胖、年约60多岁白发男子，准备经深圳湾口岸过境时，突然在联检大楼前晕倒昏迷，数名穿全套保护服的内地医护到场，为事主进行心外压急救，惟男子毫无反应，未知他最后是否获救活。

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