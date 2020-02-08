习近平换将:卫健委副主任王贺胜任中共湖北省常委

习近平临阵换将，将中国卫健委副主任王贺胜调任中共湖北省常委。中国今日头条说他在武汉指导抗疫情已多日。但中国媒体今天8日才爆出他在湖北省临危受命的消息。他被任命的背景是湖北省高官因隐瞒疫情和应对不利，受到舆论严厉抨击。

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据《湖北日报》2月8日微信宣布，中共中央近日批准：王贺胜任湖北省委委员、常委。这是继军方首席生化武器专家陈薇少将接管武汉P4病毒实验室被宣布次日，中国媒体报道的另一则与武汉肺炎有关的高层人事布局。

王贺胜空降湖北省正值武汉疫情扩散，湖北省当局在新冠病毒危机管理方面束手无策，受到舆论严厉抨击之际。

湖北省首府武汉市去年12月发生冠状病毒肺炎，被当局淡化处理，没有及时有效地为武汉居民拉响警报，也没有出台有效防御措施，反而组织万人宴会，营造盛世气氛，结果疫情失控，扩散到全国全境和20多个国家，酿成大祸：成千上万人在新冠病毒的折磨中煎熬，或者死去。

不过，湖北省和武汉市领导人似乎暗示他们虽然对民众隐瞒，却从未对上级隐瞒。这可从华春莹说，北京从1月3日开始跟美国沟通过30次武汉疫情来印证。

那么，武汉疫情失控的责任应该由谁来负？武汉市长在接受访谈时暗示他没有授权不能擅自行动，将锅甩给了中央或者国务院。而网上一篇以国务院工作人员口吻写的未署名网文又“透露”：李克强获得武汉疫情紧急的信息后，本要立即采取行动，却因习主席希望不影响春节气氛而暂时打住。却不想，疫情面前时间就是生命，耽误一天就有更多人感染。

这次习近平将中国卫健委排名第一的副主任王贺胜空降的湖北省当委常引人关注湖北省是否会“大换血”。全部人马都谢罪下台。

据中国百度介绍，王贺胜现年58岁，河北清苑人，法学博士，曾在天津文卫系统任职30年，是天津医学院（现天津医科大学）卫生专业科班出身，1984年本科毕业后留校，在党团口任职近18年。

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