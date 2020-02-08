台湾正争取更大参与世卫论坛应对武汉肺炎

世界卫生组织（WHO）为加快应对武汉肺炎研究，下周将邀全球400位专家人士举办一场论坛，并透露届时台湾将会以“线上”方式参加，但台湾正争取更大参与。

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据中央社报道：世卫秘书长谭德塞等人8日下午举行新冠病毒记者会。就下周2月11日及12日举行的全球研究及创新论坛是否会邀请台湾专家参与等问题，世卫官员并未直接回答，也未证实是否已邀请台湾专家，只说全球约有400位专家人士参与这场论坛，但很多合作伙伴因来自高风险区，所以不会亲自到日内瓦现场，届时会有台湾的专家伙伴以“线上”（Online）方式参加，也有中国其他专家“线上”参与， 相信他们能高度参与并在讨论时做出贡献。

世卫官员再度重申，世卫与台湾一直有技术联系，包括与台湾官员及公卫连络窗口，针对任何疑似案例沟通合作，台湾也与中国的合作伙伴及欧洲疾病控制中心联系，保证世卫与台湾之间有充分（Full）技术合作。

据报道：世卫这场全球研究和创新论坛，主要是希望动员国际社会针对新型冠状病毒採取行动。邀请科学家、公共卫生机构、卫生部门以及研究机构等，商讨疫苗、疗法和诊断工具开发等议题。

欧洲在台商务协会（ECCT）日前重申支持台湾有意义的参与世界卫生组织（WHO）与国际民航组织（ICAO），并要求欧洲与全球各国当局透过表决，赋予台湾在这两个机构的观察员地位，刻不容缓。

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