吹哨者李文亮去世 武汉速拨82万人民币“工伤”补助

武汉市中心医院医生李文亮7日凌晨去世引发中国社会极大震撼，除中共中央表示将派出调查组赴武汉展开全面调查。武汉市也已极高的效率于当晚宣布，认定李文亮属“工伤”，将获约人民币82万元的工伤保险补助。

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根据湖北媒体报导，武汉市中心医院7日即为李文亮提出工伤理赔申请，武汉市人力资源和社会保障局也作迅速认定，李文亮作为医护人员在抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情工作中不幸感染并经抢救无效去世，属于中国“工伤保险条例”第14条第一项规定的：“在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的”情形，认定为工伤。

《湖北之声》报导，此次工伤认定工作，武汉市人社局按照“特事特办、急事急办”工作原则，采取告知承诺、“不见面”服务、精减证明材料、开辟服务快捷通道等多种方式，迅即开展工伤认定和待遇支付工作。

据核算，李文亮工伤保险理赔包括：一次性工亡补助金人民币78.502万元、丧葬补助金3.6834万元。

不过武汉此举并未能平息李文亮之死在中国社会引起的群情悲愤，不少大陆网友仍要求究责。有网友表示，“如果不惩治幕后黑手，难以告慰逝者！也难扶中国人的悲愤与硬伤”、“要的是事实，不是处理结果”。还有网友称，“给你了5百万你去吗？”

武汉市常务副市长胡亚波7日在湖北疫情防控记者会上表示，对于李文亮之死，他代表武汉市委、市政府、全市人民表示哀悼。对于中国国家监察委将派出调查组到武汉展开全面调查，胡亚波表示，武汉市将全力配合调查组做好相关工作。

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