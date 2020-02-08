崔永元发声墙内被封 短暂宽松结束了？

中国网络短暂宽松期似乎结束。自2月3日中共中央政治局召开武汉肺炎会议后，敏感网帖被删的数量明显增加，其中有“为李文亮医生立传我被约谈8小时”，还有中国名嘴崔永元的帖子2月7日都在中国微信上打不开了。

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不过崔永元的帖子在境外推特上仍可看到。他针对北京发言人华春莹透露1月3日开始跟美国沟通说，这个操作他看不懂：1月3日就跟美国沟通，但没有跟武汉人沟通，然后搞万人宴，4万人参加，免费发20万张武汉景点门票…，不但不和武汉人沟通，还把想和武汉人沟通的8个医生给处分了！另外，这个微博中“和美国沟通的部分”基本被删了… 心痛。

崔永元2月4日另一篇网文也被封杀，他质疑武汉P4病毒研究所的某教授宣布用生命担保没有泄露病毒，并要求怀疑者闭上“臭嘴”的说法“不靠谱”。崔永元说，哪怕这样回应了，大家也不会“闭上臭嘴”。因为导弹还会走神把自家的飞机打下来，核电站还会泄露，说白了，就是对你们不放心，提醒一下，不可以吗？

崔勇元2月2日的网文说，最近看到顶级科学期刊《科学》刊载的一片论文，把事实讲道理，认为武汉这次新型冠状病毒肺炎的来源并不一定是华南海鲜市场。还可能从哪里来来呢？凭着我对一些科研院所的管理和一线科研人员操守的了解，此事无法乐观。而左手查右手，老子查儿子是很难查出问题的，需要强有力的第三方介入。

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