悼念李文亮:武汉人开窗一起“呐喊” 几个意思？

武汉居民2月7日在隔离中悼念前一天死于新冠病毒的李文亮医生。李文亮是武汉疫情早期在网上发出预警的8名医生之一。他们都受到警察传唤训诫，并被央视当作“造谣者”示众。昨天2月7日晚间，武汉居民同时开窗，一起向空中发出呐喊和吹哨声。

广告 继续浏览后续

武汉市民集体呐喊的视频昨天在推特上流传。从“合众力量”与“Classi-cality”等推特账号贴出的视频可以看到，这是一次武汉居民的统一行动，也可以听出，呐喊中夹杂吹哨的声音。

武汉居民昨晚相约在8点55分-9点05分同时悼念李文亮医生。李文亮生前工作的武汉中心医院门口放满了纪念他的花篮。还有两名云南救援队的队员在这所医院门前献花后，拿出哨子吹，然后他们将哨子挂在医院紧闭的大门上，表达对当局整肃“吹哨人”做法不满。34岁的李文亮医生之死，点燃了武汉人心中郁闷已久的怒火。

武汉人昨晚集体呐喊的寓意被认为是对牵制言论，隐瞒疫情，酿成大祸表达的抗议，同时也体现了武汉人的困境与无奈：备受新冠病毒病痛折磨和失去亲人的痛苦，面对牵制言论的高压，也只能这样喊一下。

李文亮在2019年12月30日新冠病毒扩散的初期，在同学圈提到武汉华南海鲜市场7例病例被确诊为萨斯冠状病毒的消息。他是当时发出预警的8名医生之一。这些医生都遭警方传唤训诫，被央视以“造谣者”示众。而公众直到武汉疫情大爆发，才知道那8名被训诫的“造谣者”原来都是医生，现在都在第一线抵抗新冠肺炎疫情。

武汉肺炎从去年12月开始发病，到1月20日被钟南山宣布可以人传人，错过了20天紧急防控的宝贵时间窗口。其间武汉人相信政府宣称的“疫情可控”和“没有证据证明人传人”。从法新社1月21日在武汉街头拍摄的照片可见，戴口罩者寥寥无几。而蒙在鼓里的武汉人还举行了4万人参加的“万人宴”…。疫情失控后，新冠感染者成千上万，找不到医院收治，在痛苦中挣扎，在绝望等待。很多人在没有确诊之前死去。而现在李文亮医生的死，让很多人睁开了眼睛。武汉人集体开窗呐喊，就是证明。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅