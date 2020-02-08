李文亮殉职 上海人看不下去了 新民晚报直接怼武汉

微信账户南苑大王鉴茶院8日发文说，阿拉上海人就是看不下去了！《新民晚报》直接上硬核了，正面开怼，头版大幅照片加黑底送别李文亮医生。该号还例举多起上海怼武汉的例子,包括武汉红会和武毒所。

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报道说，2月7日，大家对李文亮医生充满哀悼和钦佩的当天，新民晚报头刊出题为《让公开透明的阳光刺破病毒雾瘴》的社论，主笔是该报首席记者邵宁。南苑大王说，要知道，武汉的训诫还没有撤销。各家自媒体欲说还休的“吹哨人”、“预警制”，新民晚报作为官媒，光明正大的全都给他用上，算是正名了。这就是上海，这就是国际化大都市，别看平常可能斤斤计较，但关键时候，绝对爱憎分明，有情有义。

南苑大王暗示，上海支援武汉的专家组长张文宏1月29日开喷“不能欺负老实人”也是针对武汉的。该网号还援引一个经济日报说，疫情发生后，国际化的上海复兴从满世界调货支援湖北，然而大家都知道的是，诡异的红会让最一线的主力之一武汉协和竟然缺物资。于是上海复兴干脆把自己在武汉下属医院的库存直接拉给协和，变相绕开红会。我给自己的医院补库存，不给领导添麻烦好吧？

南苑大王接着说，再是，复旦校友饶毅直接怼上了武毒所。在全国人民都为特效药操心时，武汉病毒研究所一波骚操作带货，捧出神奇中药双黄连，瞬间卖空。真是老婆撒钉，老公补胎。复旦校友饶毅看不下去了，2月2日，直接一封公开邮件给舒红兵:你老婆不适合当武汉病毒研究所的领导。一是专业不对口，二是水平不突出，三是资历不够格，让她辞职吧！同时抄送中科院领导。

对于李文亮医生带着造谣指控殉职，新民晚报社论说，武汉市中心医院医生李文亮因新型冠状病毒肺炎去世的消息，令人悲从中来。昨夜，有多少人彻夜不眠，等待奇迹的出现；今晨，又有多少人流着眼泪，点亮送别的蜡烛。

去年12月底，这位眼科医生凭借专业素养和职业敏感，在疫情初期就及时向外界发出了防护预警，被誉为疫情“吹哨人”。之后，他坚守岗位，在为患者诊疗过程中不幸被感染，为抗击疫情献出了生命。

该社论还特别透露，湖北省决定给湖北省中西医结合医院呼吸内科主任张继先张继先记大功奖励。因为她坚持“上报”新冠肺炎疫情，第一个为疫情防控工作拉响警报。

该报说，当初李文亮的“吹哨”，没能吹醒某些“梦中人”，这是一个巨大的遗憾，也暴露了我们工作中不能忽视的不足和短板。…

只有确保疫情和相关信息的公开透明，才能遏制谣言的传播，才能恢复公众的信心，才能科学地施策，才能告慰李文亮医生的在天之灵。

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