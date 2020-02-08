武汉10教授指训诫李文亮等8名医生的行为违背宪法应当追究

武汉10位教授发布公开信指出，事态发展充分证明，李文亮等八位医生2019年12月底言论的正确性和必要性，但他们却受到训诫处罚，并一直未获平反。以上情实违背中华人民共和国宪法，应予追究。

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据维权网信息，这10位在公开信上署名的教授是：冯天瑜，唐翼明，余品绶，於可训，郭齐勇，邓晓芒，李工真，赵 林， 徐少华，叶永刚。

这封公开信说，中华人民共和国宪法第二章第三十五条明文规定：中华人民共和国公民有言论、出版、结社、游行、示威的自由。第二章第五十一条规定：公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。

通观李文亮等八位医生的言行，完全符合宪法第三十五条、第五十一条精神，不仅没有损害国家、社会、集体利益和其他公民自由与权利，而且有力地维护了国家、社会、集体利益和他人之自由、权利，其以大众安危为己责，不顾自身利害之高风亮节正是警醒全社会，矫正当前自私虚伪之弊端的良药，正应大力赞颂与表彰。

因而2020年1月初对八医生的惩罚完全是与民意相反的违宪行为，有关当局应当明确宣布：

（一）承认前述作法完全错误，并以此为例，杜绝限制言论自由的作法，切实执行宪法第二章第三十五条、第五十一条。

（二）撤销对八位揭示疫情的医生的处罚，公开对其道歉，赔偿其物质及精神损失。

（三）鉴于李文亮医生率先披露重大疫情，乃嗣后大规模展开的抗疫之战的先驱；又鉴于李文亮医生亲历第一线，以身殉职，当追认李文亮医生为烈士，抚恤其家属。

李文亮医生之死在武汉和全国引发舆情愤怒，也引发国际社会的关注，法国多家媒体第一时间进行了报道。法国网上社群也有很多人关注提及。

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