武肺病毒也有党性每天确诊与死亡数目总在2.1%之下

推特社交网站一篇推文，再度引起外界质疑中国官方公布的武汉病毒感染及死亡人数。在此同时，根据亚洲自由电台上载的视频显示，武汉网民指当地早已变成“尸变城市”，也有网民指视频拍于半个月前，未能反映眼前实况。至于13间收容病毒病人的“方舱医院”由于无防护、无隔离，网民批评是等死的集中营。

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推特上一篇名为《神奇的病毒，还是个数学高手》的推文指出，从1月30日至2月5日，中国官方公布的确诊数目，与病亡数目相比总是2.1%，网民莫不惊呼病毒也要服从党，听党的话。

这篇推文列举的数字如下：

1月30日：170死 / 确诊7821=2.1%；1月31日：213死 / 确诊9800=2.1%；2月1日：259死 / 确诊11880=2.1%；2月2日：304死 / 确诊14401=2.1%；2月3日：361死 / 确诊17238=2.1%；2月4日：429死 / 确诊20471=2.1%；2月5日：493死 / 确诊24441=2.1%；2月6日：564死 / 确诊28605=2.1%。

事实上，推文列举每日的数字，并非完全等于2.1%这个比率，但却总是在2.1%之下，难怪被形容是“神奇的病毒，还是个数学高手”。

苦中作乐之余，武汉真实的状况也因为当局的“封城”以及传媒的操控让外界难以知晓。不过自由亚洲电台在推特上载一段声称由一名武汉网民周二（4日）曝光的一段医院现场视频，显示无论病房还是候诊室，都变成临时殓房，一些病人被迫在没有防护隔离的状态下，与尸体同处一室；另有其他影片显示，一长排的尸体放在走廊，情况十分吓人。内地网民对此议论纷纷。有人指前者是摄于半个月前，“抢救室和停尸间放尸体不是很正常，不要恶意夸大事实”。

根据报道，武汉政府为控制疫情，除速建火神山医院，近日又连夜将体育馆、展览中心等改造成13间“方舱医院”。这些医院的内部完全无防护、无隔离，病床放得密密麻麻。网民批评，只会造成传染情况更为严重，批评“这根本是等死的集中营”。

事实上，大陆腾讯新闻早前不知是手民之误还是无意中泄漏国家机密，发出一篇报道指，受到武汉病毒感染的人数达到15.4万，死亡人数更高达2.4589万。这篇文章虽然很快就被删除，但根据英国卫报指出，印度和台湾方面一度引用了腾讯新闻的数字。

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