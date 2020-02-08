法国上萨瓦省新增5例新冠肺炎确诊病例 关闭两所学校

一名从新加坡返回的英国人被验出冠状病毒测试结果呈阳性，他身边有4人被感染，其中有一名9岁的男孩子。这名英国人1月20-23日曾在新加坡。返回法国上萨瓦省(Haute Savoie) 莱孔塔米讷－蒙茹瓦（Les Contamines-Montjoie）滑雪胜地和其他几名英国朋友住在一个木屋的滑雪度假地。至此，法国新增5例新冠肺炎确诊病例后，累计确诊11例。正在勒弗尔市准备为市政选举大气的法国总理菲利普8日立即返回巴黎召开部长级会议。

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度假地莱孔塔米讷（Contamines）和9岁男孩子就学的圣热尔韦(Saint-Gervais)两个城市的市长都非常重视此事。两个城市已经决定，从下个周一开始，这两个城市的两所小学听课排查。圣热尔韦(Saint-Gervais) 市长佩耶克斯(Jean-Marc Peillex)一点儿也不惊慌。他对媒体表示，这名英国小男孩儿一共才去学校上了半天学，一共接触的同班同学不超过5名。

法国卫生部长布赞表示，5名确诊病例分别入住里昂、圣艾蒂安（Saint-Étienne）、格勒诺布尔三所医院隔离。布赞还表示，他们的病情都不很严重。

卫生部长还表示，她也是昨晚才得知这个消息。她还表示，这是群聚感染。滑雪胜地莱孔塔米讷－蒙茹瓦（Les Contamines-Montjoie）市长雅盖(Etienne Jacquet)比较担心。他对媒体表示，目前要搞清楚，这些来度假的英国小型旅行团是使用什么交通工具抵达滑雪地的。

法国把旅游警报升至橙色。外交部表示，不是万不得已，最好不要前往中国。

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