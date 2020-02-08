深圳乃广东全省“最毒”最新措施所有小区“封区”管理

与香港一河之隔的深圳是广东全省“最毒”的城市，至7日统计显示，广东累计有1034宗冠状病毒肺炎确诊病例，是湖北之外第二最多人确诊的省份，在肇庆出现首宗病亡个案，而单在深圳一市就有339宗，是全省最多人确诊的城市。

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为了对抗以及控制疫情扩散，深圳市和广州市颁布新措施，要求所有居住小区（村）实施封闭管理，限制非住客出入。深圳当局今起要求进入深圳的车辆要提前在网上申请方可以进入。措施针对所有深圳以外的车辆，其次是曾经去过生疫情地区的深圳车辆，而如果车辆载有非深圳户籍人员，不管是否深圳车辆都要申请。粤港两地牌货车由海关负责检疫登记，无须提前申报。

疾控人员根据流行病学调查前日确认，深圳新增21个小区，有新确诊病人在出现病征期间曾经逗留。其中包括多港人居住的罗湖区东方颐园、天景花园，以及福田区新洲花园、金地香蜜山及下沙村四坊，当局已找到密切接触者并安排隔离。深圳湾口岸所在的南山区更是重灾区，确诊72宗。

继珠海后，广州的疫情指挥部7日发出通告，所有居住小区（村）实施封闭管理，禁止居民及速递员、外卖员以外的人进入；各出入口设置防控点，居民必须凭证出入及量体温。村内的文化及娱乐场所一律关闭。仍然滞留疫区的人，在省一级响应解除前，不得返回广州，否则会被取消申请租住公屋资格，公职人员交由纪检机关追责。需要居家隔离的人，必须将垃圾密封装好，在指定时间放在门外，先消毒再集中处理。不久后，深圳的疫情指挥部也发出类似通知，实施封闭式管理，主要提到有疫情重点地区旅居史的人要居家隔离；病例密切接触者实行集中隔离，值得一提的是，工作人员会在确诊病例的住宅单位显眼处，张贴“因疫情防控工作需要，本楼实行隔离管理”的告示。

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