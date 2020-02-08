清华校友告同胞书:把政治安全放首位是极端自私的小团体目标

武汉医生李文亮2月6日带着“造谣者”的官方指控，因感染新冠病毒殉职，引发舆论大地震。一份署名清华大学部分校友的告全国同胞书针对李文亮医生之死表示，扼杀真相就是杀人。把政治安全放在首位，那是极端自私的小团体目标。

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一个署名清华大学部分校友的告全国同胞书2月7日在多个境外华人媒体热传，包括加拿大万维网和北美华人e网热帖。该文表示，李文亮只是一个敬业的有同情心的眼科医生，就因为在班群上说了几句真话，被单位约谈，被警察训诫，更被央视作为造谣者示众。扼杀真相就是杀人。八人被封口，九州全闭户，这是多么惨重的代价呀。为此我们：

一，坚决反对把政治安全放在首位，那是极端自私的小团体目标，一定要把亿万民众的生死存亡放在第一位。

二，坚决反对封群封号，保障公民的宪法权利，特别是言论自由，不管是正确的或错误的言论。

三，坚决反对现行的维稳思维和模式，反对与民为敌。只有保障民生改善民主才会有社会的安定和民众的安居。

四，坚决反对变灾难为歌功颂德的盛会，一定要追究渎职官员的责，追究体制的责，以避免重蹈灾难的覆辙。

五，坚决反对倒退，坚持邓小平开创的废除领导干部终身制，重启政治体制改革，才能挽救中华民族的危运。

这份告同胞书最后说，同胞们，为亿万中国人的生死，为我们民族和国家的存亡，发出我们最后的吼声！

另据法新社报道，武汉新冠状病毒疫情今天2月8日北京发布的官方统计数字：在过去24小时，34500人被感染，722人死亡。

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