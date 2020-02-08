疑似感染新型冠状病毒的日本人在武汉死亡

据日本外务省8日发布的消息，在中国的湖北省武汉市，因被怀疑感染新型冠状病毒肺炎的60多岁的日本男性死亡，日本驻华大使馆8日午前已接到这位男子住院的医院方面的通知，这是首位因疑似感染新型冠状病毒肺炎而去世的日本人。

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死亡的是在中国的武汉市因患重症肺炎住院的日本人。他从1月16日左右开始有发烧等的症状，1月22日在武汉市内的医院住院，28日左右，医院方面和日本驻华使馆方面联络称该男性的新冠病毒检体很可能呈阳性，但是随着病状的进展渐渐变得难以确诊。

该男子的检验结果虽然显示其感染新型冠状病毒的可能性高,但是最后没有确诊。日本政府方面人士表示，该患者好像出现了并发症，不知是否与新型冠状病毒肺炎有关。中国医疗机关也表示：是否为新型冠状病毒性肺炎难以断定，这次的死因为病毒性肺炎。

而在游轮“钻石公主”号上，在7日感染者达到61人以后，又出现3名新的感染者，日本厚生劳动省8日证实了这一消息。目前已对船上有症状者及和感染者有浓密接触的等79人实施了检查，确认感染人数升至64人。感染率高达23%，由此日本国内发现的感染人数也达89人。（法广特约记者楚良一发自东京）

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