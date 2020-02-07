美国宣布将提供1亿美元协助中国及他国应对疫情

美国国务卿蓬佩奥周五通过声明宣布，美国政府将会提供1亿美元资金，以直接或透过多边组织的方式，来帮助中国及其他受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响的国家。

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美国总统特朗普在周五与中国国家主席习近平通电话。特朗普告诉后者，他对北京在应对疫情挑战方面，表现出的力量和韧性有信心。两国领导人同意继续展开广泛的双边交流与合作。美国愿意派专家前往中国，或是以其它各种方式向中国提供援助。不久后，蓬佩奥在声明中指出，华盛顿准备投入高达1亿美元的现有资金，用于帮助中国和其它受影响国家防控新型冠状病毒；这些资金将直接或通过多边组织拨出。他称，有关承诺联同美国私人机构捐出的数亿美元，显示出美国应对疫情的强大领导能力，并鼓励其他国家跟随援助。

此外，美国副国务卿比根（Stephen Biegun）还向媒体介绍称，美方此番宣布的这一资金将支持世界卫生组织针对疫情所采取的相应行动。他还进一步介绍称，美国已经向中国捐赠了近17.8吨的医疗用品，包括口罩、防护服、纱布及呼吸器等。美国卫生部长阿扎尔（Alex Azar）另表示，美方已经向世卫组织递交了申请前往中国帮助防控疫情的美国专家团队名单。他说，“目前正等待中国政府作出最终决定，我们其发展感到非常乐观”。

阿扎尔指出，针对美国国内的疫情防控，卫生部主要采用通过美国疾病控制和预防中心所拨放的1亿05百万美元资金应对。他称，已在上周要求国会再从卫生部其他的项目中拨款1亿3千6百万美元。阿扎尔称，就是否向国会要求预算外资金应对疫情现在还尚无定论。同样在当天，副总统彭斯较早在受访时提出，目前疫情对美国的威胁仍然很低，并大赞中国在疫情爆发至今展现出“史无前例”的透明度。

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