身处武汉报道疫情 公民记者陈秋实被指失联

中国著名律师陈秋实在过去近两周来前往武汉，并与当地报道新型冠状病毒感染肺炎疫情，他的母亲则在周五凌晨通过其“油管”（Youtube）频道发视频，并呼吁网友帮忙寻找儿子的下落。她介绍称，陈秋实前一天告知要去"方舱医院"探访，从晚上七八点到第二日凌晨两点都处于失联状态。

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1月25日，陈秋实发推文称："大年初一凌晨，我以公民记者的身份只身前往武汉疫区的武汉中心医院发热门诊，为全球关注这场疫情的朋友带去最真实的第一手报导。"他在武汉被封城后一天进入这一此次疫情最为严重的城市，此后他通过推特和“油管”等社交媒体，对他在当地所探访的医院和接触的患者及武汉市民的情况加以介绍，并参与帮助向医护人员捐赠支持等行动。根据陈秋实推特账号在其失联后发布的讯息指，他在当地时间2月6日晚上7点左右与外界失联。他的手机在当时处于打通但无人接听的状态。

在陈秋实被首度确认失联前，他曾于当天转发网友抱怨武汉"方舱医院"被指"隔离条件恶劣"的信息，并称"稍等我去核实一下"。此后，他的推特账号上发出的都是有关他本人失联的消息。而在其“油管”频道最近刊登的一篇视频直播中，陈秋实还采访了一位武汉市民，这位自称是病患死难家属的市民介绍称，一月初当地疫情已经出现，但是市民们没有得到及时通知，以至导致大量民众感染。据悉，陈秋实去年8月也曾以个人身份前往香港报道过反修例运动，在返回中国大陆后也曾一度失联，他在当地的社交媒体账号也因此被封杀。另据香港电台报道显示，陈秋实户籍地青岛的警方通知家人，指陈秋实昨日下午被国保带走并接受“医学隔离”。此外，日前曾经到当地医院拍摄到遗体，并上载网上的武汉商人方斌，住所被指遭当地多名国保人员驻守，禁止他出门。

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