香港医护投票不延长罢工但护士协会或采取工业行动

发起阶段性罢工已有5日的医管局员工阵线，7日举行投票，最终约4000人投票表示不会参与延长罢工，工会正式宣布搁置罢工，但医管局方面却未承诺不会对罢工医护进行秋后算账。此外，卫生服务界立法会议员李国麟表示，护士协会下星期二会举行紧急会员大会，商讨是否要发起工业行动支援，协会的中央委员会已经商讨不同方案，包括罢工及按章工作。

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在医管局员工阵线投票决定不延长罢工之后，医医管局联网服务总监杨谛冈8日早在香港电台节目中表示，非常欢迎工会搁置罢工行动，形容是对病人及市民最好的选择，又指事件没有一方是赢家。他指首日罢工约有3000名员工参与，其后每日约有5000多人参与。对于会否对罢工医护秋后算账，杨未有正面回应，仅指要情理兼备处理，医管局有既定的人事程序处理员工缺勤，亦要视乎个别员工不上班的情况。

工会近百医护昨一度冲上医管局大楼，要求与高层对话，杨谛冈说，聚集人士在大楼叫喊口号等行为，可能影响大楼内其他同事工作，亦明白他们采取新的表达方法，形容医管局昨日采取包容的形式，庆幸没有任何人受伤，希望双方有沟通的机会。对于工会昨日曾致电多名医管局高层的秘书要求对话，但对方立即收线，杨称不清楚中间的沟通。

医护防护用品不足的问题，杨谛冈说，上月公立医院的外科口罩使用量较多，一个月使用量等于5个月，现时存货有1,600万个，大约足够使用一个月左右，保护衣的存仓量则共有约220万件，，指现时采购防疫装备有一定的困难，会继续与供应商沟通，早前农历新年前已落单加购6个月份量，但供应商有很多不稳定因素，全球供应链有问题，未能确定到货日期；已呼吁7个联网谨慎控制存仓量，务求每位医护人员都有防护装备。

工会要求医管局定期公开防疫装备数目，杨谛冈说，可以安排后勤人员点算，但现阶段已全民皆兵，工作非常繁忙，加上各部门每日提取防护装备的数目浮动，即使定期公布也未必有很大意思，认为现时应集中抗疫。

他承认，近日有公立医院医生辞职，但不清楚数目及是否与罢工有关，而医管局计划逐步大幅删减部份非紧急门诊及手术服务，务求先将资源投放应付疫情，但强调不会一刀切。

立法会议员李国麟则在另一电台节目上批评政府未有做好措施堵截病毒源头，令疫情由天灾演变成人祸，出现口罩不足和市民抢购厕纸等物资的情况。他指政府不停指已经投放资源给医护，但前线感受不到。他说护士协会下星期二会举行紧急会员大会，商讨是否要发起工业行动支援，协会的中央委员会已经商讨不同方案，包括罢工及按章工作。

社区组织协会干事彭鸿昌亦指，政府在医护罢工过程中不瞅不睬，促请医管局不要追究罢工医护，让他们可以安心抗疫，并相信医护人员罢工的出发点是好，但从病人的角度绝对不认同以罢工作为谈判或压迫的手段。

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