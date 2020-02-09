专家忧新冠肺炎将在英国大爆发

据李文读报引述英国媒体指，当年曾一起发现非洲埃博拉病毒和艾滋病毒的英国微生物学专家皮奥特警告说，新型冠状病毒肺炎有可能成为流行病，并在英国大规模爆发。目前担任伦敦卫生及热带医学院院长的皮奥特还表示，他对新型肺炎迅速蔓延的速度以及每天出现的大量确诊病例感到“担忧”，而且认为其危险性比埃博拉病毒还要大。

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李文读报指专家忧肺炎将在英国大爆发。《星期日泰晤士报》报道，当年曾一起发现非洲埃博拉病毒和艾滋病毒的英国微生物学专家皮奥特还指出，新型冠状病毒肺炎不大可能在本月底或下月初之前就到达高峰期，而且在疫情结束前研制出疫苗的可能性也不大。报道还透露，世界卫生组织正在考虑把新型冠状病毒肺炎列为“流行病（epidemic），意味着该病可能会成为在全球范围内蔓延的一种新疾病，这也将是该组织过去十几年来首次宣布的流行病。

据《观察家报》也在头版报道，5名英国人在法国一个滑雪胜地感染了新型冠状病毒肺炎，其中包括一名9岁男童。与此同时，英国从武汉撤侨的最后一班包机已经离开当地，所有机上乘客在抵达英国后将先接受为期14天的隔离观察，一旦发现有感染症状，就会被送往医院接受隔离治疗。报道还指出，截至昨天，全球已有725人死于新型冠状病毒，而且预计今天稍后公布的累积死亡人数，将超过当年非典造成774人死亡的最高纪录。

而该报今天的头条新闻是，英国卫生部把数以百万计的公立医院病人资料出售给美国及国际大型药厂，方便他们进行药物研究。虽然有关资料号称是匿名的，但通过家庭医生的档案可以查阅到每位病人的个人病例资料。

《星期日星报》报道，英超俱乐部热刺的球星迪利·阿里（Dele Ali）拍了一个视频短片，拿新型冠状病毒肺炎开玩笑。在影片中，他戴着黑口罩说，病毒要来得更快，才能让他感染到。他随后为拍摄该视频公开道歉。

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