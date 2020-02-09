世卫组织续称中国疫情稳定

针对中国境内致命性的新型冠状病毒肺炎病例，世界卫生组织（WHO）今天表示，从每天通报的病例数目来看，数量处于「稳定中」。世卫秘书长谭德塞表示，目前情势并未恶化，但仍要谨慎。世卫组织是从湖北方面递交的报告来看，指病例数量一直处于稳定。并说这是好事。

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据法新社报道说，WHO：中国新型冠状病毒肺炎病例数量处于稳定。针对中国境内致命性的新型冠状病毒肺炎病例，世界卫生组织（WHO）昨天稍晚表示，从每天通报的病例数目来看，数量处于「稳定中」。

据联合国世界卫生组织表示，这是「好消息」，但也警告，现在仍不宜对病毒流行是否已达高峰期做出预测，时间上还太早。世卫的公共卫生紧急计划执行主任莱恩（Michael Ryan）在日内瓦作简报时说：「从湖北方面递交的报告来看，病例数量一直处于稳定。」

中国中部湖北省是2019新型冠状病毒（2019-nCoV）爆发的中心，遭到当局封锁以防疫情扩散。

据莱恩说：「我们正处于4天的稳定期，通报病例并未增加，这是好消息，这可能反映出控制措施已经发挥作用。」但他强调，「此刻做出任何预测都还太早。」

法新社说，世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，目前情势「并未恶化」，但仍要「谨慎」。

2019新型冠状病毒已感染3万多人，有811人因此丧命。

谭德塞警告，慎防假消息，以免医护人员的工作变得更为困难。据他指出：「我们并非只与病毒作战，还要对抗网路怪论与阴谋论者，以免错误讯息四处散播，有害防疫工作。」

当被询及，由世卫领导、预定前往中国的国际专家小组何时启程时，他表示，已经把名单送交中国当局，小组领导人预定10日或11日前往中国。他说：「随后，其他专家也将陆续前往。」当被问到这次任务是否包括美国疾病管制暨预防中心（CDC）成员时，他回答：「我希望有。」

法新社说，中国一直批评美国对于疫情采取的应对措施，至今拒绝美国疾病管制暨预防中心提供的协助。

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