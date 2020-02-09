世卫多给北京赞歌或引“我们被骗了”质疑

过去一个多月来，新型冠状病毒肺炎升级成为全球公卫危机，世界卫生组织近来面临制造“假安定感”的质疑，让外界对新冠病毒松懈，可能加速潜在的病毒传播。世界日报引述路透社说，世界卫生组织秘书长谭德塞多次称赞中国的防疫努力，面对中国日益严峻的疫情，专家责难谭德塞，话说早了，导致外界松懈。

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据世界日报报道，世卫组织屡赞中国控制疫情得当，引各界责难“我们被骗了”。

该报道称，新冠病毒上月肆虐中国武汉，WHO释出“中国控制得当”的讯息，随着新冠病毒散播到中国境外，世卫秘书长谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)仍赞誉中国应对疫情的“透明度”；即便诸多证据显示，中国试图让吹哨医师噤声并隐匿病例，谭德塞仍颂扬中国国家主席习近平。

据提供WHO技术协助的乔治城大学(Georgetown University)全球卫生法教授高斯丁(Lawrence Gostin)说：“我们被骗了，我等公卫专家根据WHO和中国的说法告诉大众，这不严重、我们可以掌控，但我们给予错误的保证。”

该报道引述华盛顿邮报消息，管理新感染的疫情绝不容易，尤其WHO必须与会员国合作取得资讯和应对方法；熟悉WHO运作的专家，包括卸任与在职顾问纷纷表示，谨慎的外交和公众赞誉可能让危机国家免遭国际孤立。

WHO在2002年严重呼吸道症候群(SARS)爆发时学到宝贵教训，中国起初试图掩盖疫情。据部分专家说，WHO这次做得较好，但也有人担心WHO在疫情爆发初期信赖中方数据和评估，且持续称赞中国控制疫情，考验WHO的全球公信力；然而此刻，全球亟需WHO。

智库“外交关系协会”(CFR)全球公卫资深研究员黄严忠(Yanzhong Huang)说：“我担心，我们能否在国际回应方面，有效恢复领导力；人们相信WHO守卫全球健康，因为它政治中立且专业。”

该报道说，SARS疫情震惊中国且改变WHO回应威胁的方式，在危机梦魇中，更新的规范要求WHO回报新出现的传染病，并赋予市民团体等非官方资源更广泛的权力调查威胁，旨在避免只手遮天。

外交关系协会”全球公卫资深研究员黄严忠黄严忠说：“称赞中国领袖并非坏主意，但盼以专业、可靠的方式进行。”

据该报道说，不过，WHO目前似乎将坚守原策略；谭德塞6日在记者会上被问到中国吹哨医师李文亮之死，说道：“考量事实，非常难说中国是在隐匿疫情。”

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