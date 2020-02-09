中国派包机 大部分武汉游客却选滞留续游巴厘岛

中国一家客机周六（2月8日）从印度尼西亚的旅游胜地巴厘岛起飞，带着61名因肺炎疫情滞留在那里的中国游客返回武汉。当地约有3000多名中国游客因武汉肺炎疫情滞留在美丽的巴厘岛，不能回国，他们中间大部分人选择继续滞留在巴厘岛。

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据美国之音今天报道说，中国包机巴厘岛仅接回61名滞留游客，数千人选择留下。乘客中大部分是武汉人，他们是春节期间来巴厘岛旅游的，停航后被滞留在当地。

中国的疫情扩散以后，印度尼西亚就中断了与中国大陆的航空联系。3000多名中国游客因此滞留在美丽的巴厘岛，不能回国。星期六的这架包机可以提供189个座位，但是只有61愿意乘机回归。据法新社报道，巴厘官员说，剩下的这些中国游客对延长他们在巴厘岛的度假看起来没有什么意见。

据该报道称，中国驻巴厘的领事馆人员称如果中国游客要求，领事馆将会考虑安排更多的飞机送他们回国。已经回去的人表示，他们喜欢巴厘岛，以后还会再来。

中国的疫情目前正值高峰期，官方说已经有800多患者死亡。

据法新社报道，巴厘机场当局负责人阿米尔说，离开的这些中国人都接受过医疗检查，“他们都很健康”。

报道称，印度尼西亚拥有2.6亿人口，是世界上人口最密集的国家之一。但是到目前为止，这个国家还没有发现一例确诊的肺炎病毒病例。周五，巴厘官员表示，他们拒绝了41名最近去过中国的外国游客入境。这些游客分别来自俄罗斯、巴西、新西兰、摩洛哥和英国。

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