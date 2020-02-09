元宵节过了新冠疫情钟南山预计拐点未现 增忧虑

元宵节之日，按传统春节作息，理应是中国外地民工返城准备开工高峰，但有外媒记者走访北京站广场，旅客稀少，一片空荡。世界日报说，这场武汉新型冠状病毒疫情防控阻击战，困难越来越多。

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据世界日报报道称，中国元宵已届，疫情未缓，不见钟南山预估的转折点。

中国改革开放已40年，但“计划”思维性格依旧明显，作息有着政治周期与传统规律。以春运为例，今年从1月10日开始至2月18日结束，共计40天；党政企事业部门定2月1日上班，外地民工则是休息到元宵节前返城。按惯常，以北京市为例，本周起市内原该车水马龙，道路上车辆恢复拥塞、地铁与公共汽车挤满乘客；天安门广场游客如织。北京站、西站、南站等火车站更应该是摩肩擦踵，全是拎着大小包行李的外地返城人员。

据该报道称，实际情况是，返乡人潮并未进京，还“被封闭”在外省市老家；原订的1日开工也因疫情改为“不早于10日前”上班。

中共中央政治局常委会3日召开“研究加强疫情防控”会议，总书记习近平称，疫情防控要坚持全国一盘棋，坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控阻击战。“一盘棋”意味着防控疫情宛如“围棋”博奕。按新型冠状病毒7至14天潜伏期推算，1月23日小年夜至元宵节时长17天，在春运期间遭感染的潜在病患，在本周会发病现身。即中国防疫专家钟南山此前所言，元宵节会是“拐点”、转折点。

该报道指出，计划赶不上变化。截至7日的最新数据显示，中国新增确诊病例3399例（湖北2841例），新增重症1280例（湖北1193例），新增死亡86例（湖北81例），且新增疑似病例4214例（湖北2073例）；疫情未见转折。

若以下围棋看，起手的中心疫区湖北与武汉，迄今不仅未能阻击病毒，战场还扩散至整个棋盘，疫情仍在传播未歇；这也是本周为何有许多中国城市强化“封闭式”管理，严禁外地人进入、本地人外出的主因，目的是杜绝返城复工人潮造成疫情再次传播。

事实上，许多劳务提供大省本周起已“暗中”加强管制省内民工外出途径。除了外界熟悉的管制村里对外联络道路，想搭乘客运或火车，必须持有县级医疗院所开具的“健康证明”，此举变相让民工根本离不开家。

另一管制是，抵达目的地城市后要进行“14天”自主健康隔离。外省民工在大城市里，多是在城乡结合部的农村住宅小区租屋；现实是，村干部会要求先“村外”完成隔离、凭健康证明再进村，困境是民工根本找不到地方可以“自主隔离”。

据该报道指出，中国外地民工至少2亿人，插翅难飞的封闭式管理虽不人道，确有其必要性。新京报今天报导，北京出现“3次”咽喉拭子核酸检测均呈“阴性”，后经肺泡灌洗检测才确诊的病例，显示新型冠状病毒的“隐匿性很强”，而每位疑似病例都做下呼吸道检测的可行性不高。

当前已出现许多“未发烧、但确诊感染”的病例，这让进出商场、办公大楼或车站等公共场所，要先量体温的第一道防线出现“突破口”，极可能是疫情持续未歇的原因之一，仍有已感染者未被发现。

世界日报说，观棋不语真君子。面对棋盘内黑子白子疫情攻防激烈，北京迄今获得外国的实际支持仍不多。美国带头撤侨，日本、英国与德国等继之，且还逐步中断空中航线；主要大国想当“真君子”，令中国陷入信心危机。

舆论信心战是本周疫情防控另一重点，毕竟时间拖越久，中国民众心里也会狐疑，熟悉的举国体制这次是否奏效？中国央行副行长潘功胜昨天说，疫情得到控制后，“经济会较快回到潜在产出附近”，即是对内信心喊话。

对外，习近平7日与美国总统特朗普通电话。中方目的应是希望借由美国的国际影响力，带头背书来加强各国对中国的信心；但新华社刊发的新闻稿可以看出，川普仅是口实之惠、在商言商，关心的是美中第一阶段贸易协议能否落实。

该报道称，人算不如天算。新型冠状肺炎首位“吹哨者”李文亮医师，7日凌晨因新型冠状病毒病逝，中国各社交平台掀起悼念风潮，中共宣传系统则是极力“转风向”、试图平息民怨延烧；结果，世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨晚还发文哀悼李文亮，彻底“猪队友”。

防疫棋局陷入胶着，病毒又准备再辟新战场。武汉市长周先旺1月26日在记者会曾透露，受春节和疫情影响，已有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里；出城的500多万人、现在要返回武汉了。湖北省卫健委官网今天通报，截至7日，武汉市确诊1万3603例、死亡545例；亦即，武汉封城断绝对外交通已超过两周，透过扩大检测的确诊人数飙升22倍，死亡数攀升12倍。

世界日报说，最后是打赢疫情防控阻击战的关键：“口罩”。中国目前口罩的日产能约2000万个，待增加生产线至2月底，预计每日产出1.8亿个口罩。如此巨大天量，实际上也远远无法应付正常上班上学后，至少5亿人一天一个的消耗量。

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