北京调送口罩去香港 网络骂潮汹涌

香港爆发口罩荒，特首林郑月娥8日表示，在中国国务院港澳事务办公室大力协调下，过去一个月已从中国大陆获得1700万片口罩。此言一出，引发陆民群情激愤，网络掀起一片挞伐声浪，痛批港澳办对香港“跪舔”。

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据中央社今天报道说，中国调度1700万片口罩给香港，大陆民群情激愤。据香港特首林郑月娥昨天表示，虽然中国大陆口罩短缺比香港更严峻，但国家仍然支持香港；在国务院港澳事务办公室大力协调下，过去一个月已从大陆获得1700万片口罩。

林郑月娥9日傍晚举行记者会说，港府现在库存1200万片口罩，只够政府部门使用一个月，物流署已经接洽20个国家超过400个供应商，订购超过4800万片口罩，但全球口罩都出现大幅度供不应求，加上不少国家已经实施了出口管制，目前已经送达香港的只有300万片。

该报道说，中国大陆疫情严重，医护物资严重短缺。截至8日午夜，大陆武汉肺炎累计已811死，累计确诊病例3万7198人。香港迄今1死，累计确诊病例26人。

林郑月娥昨天这一席话，再度挑起陆民对“反送中”运动长久累积的不满情绪，网络掀起一片挞伐声浪，痛批港澳办对香港“跪舔”。

在微博新闻讨论串，有网友气愤表示，“全中国人民买不到口罩，原来供给白眼狼了”；“会闹的孩子有糖吃”；“武汉市民和医护人员的口罩都保证不了，居然给香港这帮废青送过去这么多口罩”。有网友反问港澳办：“是要送去给他们拿来罢工暴乱吗？”；“是我们内地医护人员命贱呢？还是人民的命贱呢？还是香港人的命高贵呢？”还有网友要求，给香港的口罩一定要印上“我是中国人”，获得最多按赞。

该报道称，由于群情激愤，中共鹰派官媒环球时报总编辑胡锡进今天凌晨1时许在微博发文缓颊称，他看到的第一个感觉就是很不舒服，觉得国家真没必要在这个时候用口罩去感化那些香港人。事实证明他们当中很多人是感化不了的，其中甚至有人会认为，国家这个时候克服困难拨给他们口罩，就是因为他们敢闹闹来的。但胡锡进话锋一转表示，不管怎么说，香港是中国的一部分，不管那里是否有一批人同国家离心离德，但在重大公共卫生危机面前，“不管我们愿意不愿意，国家都要履行对香港的正常责任和义务”。

据胡锡进最后向反送中喊话：“至于那些最恶毒攻击国家的人，我期待他们有骨气喊出来：我们拒绝戴中国口罩。”

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