台湾：将以「Chinese Taipei」身分出席WHO全球专家会议

世界卫生组织(WHO)后天(11日)将针对新型冠状病毒疫情邀请全球专家开会讨论。WHO透露，届时台湾和中国都会以「在线」方式参加。台湾疾管署副署长庄人祥今天证实，目前台湾还在争取派专家前往日内瓦实地参加会议，如果不行则可能参与在线会议，预期会以「中华台北」(Chinese Taipei)身分出席，出席的专家人选已有腹案，但目前不便公布。

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WHO公共卫生紧急计划执行主任莱恩（Michael Ryan）昨天在记者会上表示，全球约有400位专家参与会议，但很多合作伙伴因来自高风险区所以不会亲自到日内瓦现场，届时会有台湾的专家伙伴以「在线」方式参加，也有中国其他专家「在线」参与， 相信他们能高度参与并在讨论时做出贡献。

台湾疾管署副署长庄人祥今天说，这次会议聚焦在新药、疫苗技术的研发、治疗的方法，以及诊断工具开发等议题。主要是希望各国集思广益，台湾能否派专家出席会议现场，最晚明天定案。

一月底，WHO曾在日内瓦针对新冠病毒召开紧急会议，当时台湾已经出现确诊案例，但没有获得邀请。2月3日开始举行的WHO执委会议，中国大陆代表更在发言时表示，定期对港澳台实时主动通报疫情，以及迅速分享病毒基因序列。这次WHO主动说明台湾将出席在线会议，对台湾而言是重大突破。

台湾外交部今天肯定WHO研议邀请台湾参加新冠病毒专家会议，发言人欧江安表示，台湾已向WHO表达派员与会的强烈意愿，目前正与WHO沟通中。

她强调，这是一个好的开始，但绝不意谓台湾不须继续争取以观察员身分出席世界卫生大会（WHA），以及其他的WHO技术性会议、活动或机制；相反地，这充分显示台湾争取参与WHO诉求的正当性及合理性已获得国际社会普遍认同与支持。

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