周梓乐逝世三月警察暴力对付悼念者并向记者群射胡椒喷末

香港科技大学学生周梓乐三个月前在九龙东将军澳区一场警民冲突中离奇堕楼毙命，一群市民8日在该区游行为周同学沉冤未雪而举行游行悼念，人群同时又谴责特区政府对抗疫情不力，致武汉病毒在香港肆虐，包括医疗口罩在内全套装备精良的防暴警察再一次为林郑月娥政府政权护航，暴打游行示威者，并且向至少三家传播机构的记者近距离射胡椒喷末。事件中一共有60人被捕。警察过去一直有“便衣”警察监察人群，8日晚的执法行动时更出动“便衣”警车，令人防不胜防，警察之“古惑”程度，连香港出名的“古惑仔”恐怕也望尘莫及。

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将军澳宝宁路普通科门诊诊所被政府指定为专门治理武汉肺炎轻症诊所，2月8日适逢是科大学生周梓乐堕楼逝世三个月，有网民呼吁晚上在区内聚集游行抗议，逾百名市民响应在周同学出事的尚德停车场外聚集，燃点蜡烛及献花，亦有人士在附近堵路，阻止警察。至晚上10时许，有数架白色七人自用车经过，大批便衣警员突然从“便衣”自用车的警车冲出追捕聚集人士，未几防暴警察亦到场，现场多名人士被捕。至晚上10时半左右，防暴警察撤退时施放催泪弹，一名区议员的议员助理腰间中弹倒地，由在场救护员治理。

防暴警察在场暴力执法，发射多枚催泪弹、橡胶弹驱散。期间警方又展开拘捕行动，立场记者与一众传媒赶至采访，警方即设立封锁区，在一处花圃窄路驱赶记者，一名记者跌倒，警方此时开始喷胡椒喷雾，立场记者与另一名同业想扶起跌倒的记者时，防暴警员推跌立场记者，又向记者头部喷射胡椒喷雾，记者右眼被直接射中，感到刺痛要治理。

在此同时，Now 新闻台摄影师有配合警方指令后退，但从Now 新闻片段可见，最少两名警员手持胡椒喷雾，一边大声喝骂，一边周围喷射，胡椒喷雾射中镜头，摄影师亦中招，他大声表明自己一直在后退，质疑为何警员仍然喷射。期间有警员不知何故，步行时跌倒。另外，癫狗日报一名记者在将军澳采访期间，被多名警员多次喝骂，之后被多名警员制服在地拘捕。

西贡区议员陈嘉琳凌晨告诉立场新闻，8日晚共有5名西贡区议员被捕，包括主席钟锦麟、冯君安、陈纬烈、蔡明禧及王卓雅，当中钟锦麟和冯君安涉非法集结被捕。

警方则指出，警方昨晚到场执法期间，有“暴徒”向警察及警车投掷砖块及硬物，有警车被损毁。因应现场情况，警方曾使用胡椒喷剂、催泪弹及橡胶弹等“驱散暴徒”。警方于行动中拘捕60人，涉嫌干犯非法集结及公众地方行为不检等罪行。警方警告，任何人违法破坏均须负上刑事责任，市民切勿以身试法。

之后将军澳尚德邨附近聚集，以砖块堵路，警方尚德邨附近又再拘捕多人，富康花园凌晨有大批人聚集，有警员发射胡椒球枪，最后至凌晨3时许人群散去。

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