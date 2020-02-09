因朋友圈帖文遭学生举报 社科院大学一外聘教师被解职

近日随着新冠肺炎在中国及全球多国肆虐和扩散期间，中国社会科学院大学文法学院实习督导、香港注册社工周佩仪，被指因为2月6日在微信朋友圈“发表不当言论”，遭学生举报，经校方调查，确认其言行违反教育部相关规定，造成“不良影响”，于近日决定解除其授课聘用合同，终止继续授课。

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据悉，周佩仪是在微信朋友圈发表了有关评论武汉肺炎的言论后被学生举报。她在朋友圈写道：“制度形成的社会问题真不是听几个心理课程就完事的，冤死的命会落在每个人的心上变成恨……我真听不下去正能量了，麻烦各位爱国小粉红把我删了吧！”她并随后与学生在留言栏中辩论，有留言称，“我们的国家在发展的过程中确实有很多不完善的地方，但是每一个中国人都会永远爱她，并且会和她一起成长，因为这就是家的力量，是中华民族生生不息的血脉”。她回覆称，“滚”。据了解，周佩仪毕业于香港理工大学社会工作专业，曾经在香港从事了10多年有关的智障人士服务的工作，2002年移居北京。

随后，据一份中国社会科学院文法学院解聘周佩仪教师的通知显示，在当前疫情严重的情况下，外聘教师周佩仪（香港籍）于2月6日晚在微信朋友圈中发表不当言论，被学生举报。其言行违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》，依据《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》，解除与周佩仪授课聘用合同，终止其继续授课。通知时期为2月7日。这一消息后经财新网与社科院大学联系确认属实。另在社科院大学研究生院社会工作硕士教育中心网页显示，周佩仪是社会工作硕士教育中心社工实习督导，毕业于香港理工大学社会工作专业，曾经在香港从事了十多年有关的智障人士服务的工作，其间负责有关直接服务的操作督导，累计了丰富的社会工作前线服务的经验。

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