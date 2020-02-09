土专家关注 指若疫情失控习近平政府将受更负面冲击

继新疆自治区再教育营问题、香港抗议潮、美中贸易战之后，武汉肺炎吹哨人李文亮之死又给中国政府带来新考验。土耳其亚太专家分析认为，若无法控制疫情，将对习近平政府带来更负面冲击。

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据中央社今天报道说，若疫情失控，分析指习近平政府将受更负面冲击。安卡拉智库土耳其亚太研究中心（Turkish Center for Asia-Pacific Studies）主任乔拉克奥卢（Selcuk Colakoglu）表示，在致命病毒防疫上，“时间非常重要”，中国在疫情通报上是否足够透明已引发国际讨论。他说，据国际媒体报导，中国至少延迟一个月才以非常严肃手段因应疫情，“这再度令人质疑”。

2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）疫情蔓延，全球确诊超过3万7000例，造成逾800人死亡，使人口第一大国因自我封锁而陷入停摆，对中国和全球都造成影响。

报道称，乔拉克奥卢告诉中央社记者：“现在北京似乎更急切地想要与其他国家合作，因为病例数和危机的规模非常庞大。对中国和对其他国家而言，如何控制此一危机有其急迫性。”

武汉市公安局训诫吹哨人李文亮医师，以及李文亮之死，更在中国引发悲愤的洪流，点燃民间对于当局不作为的愤怒，掀起要求言论自由的呼声。据乔拉克奥卢表示，李文亮之死导致中国社会不满情绪日增。处理香港反送中抗议潮和新疆再教育营问题的经验让中国政府得到教训，使得北京以更透明方式因应2019新型冠状病毒疫情，并且愿意与世界卫生组织（WHO）等国际机构和其他国家合作。

报道指乔拉克奥卢说：“这场病毒问题对（中华人民共和国主席）习近平政府而言是非常艰巨的任务，处理危机的手法非常重要。如果成功控制疫情，习政府就会更顺利通过测试，否则将对中国政府造成更负面影响。”

乔拉克奥卢说，习近平已成为中国共产党已故领袖毛泽东以来最强有力领导人，被称为“毛主席第二”。但中国是人口第一大国、第2大经济体，不只必须因应国内问题，也要处理全球议题。习近平面临诸多巨大挑战，而且外界难以了解中共内部权力斗争。全球许多终端产品和半成品在中国生产，对许多国家而言，中国更是广大巿场。乔拉克奥卢说，举世正关注武汉肺炎疫情将对世界经济造成什么样的影响。他说：“倘若危机难以控制，再过数周、数月，将对全球经济造成严重负面冲击。”

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