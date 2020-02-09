德国从武汉撤出第二批侨民

德国从武汉撤出了第一批侨民的飞机，2020年2月1日

据《柏林晨邮报》报道，德国从武汉撤出了第二批侨民20人。他们于周日抵达柏林。侨民全都状况良好，没有新冠肺炎症状。他们是否携带有冠状病毒的检测也在进行中，周一早上，检测结果将出台。

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德国从武汉撤出的第二批侨民20人于周日早上乘坐英国撤侨专机离开武汉，抵达英国后，转乘德国国防军派去的专机，于当天当地时间13点左右抵达柏林特格尔机场军事区。

抵达机场后，官方医生立即对侨民进行了初步健康检查，发现他们全都状况良好。他们是否患有新冠肺炎的检查，周一早上会出结果。随后，侨民被送往柏林克佩尼克区一家德国红十字会医院的楼房里，隔离两周。对新冠病毒的检测每四天会刷新一次。一旦发现侨民中有新冠肺炎患者，柏林夏里特医院将对病人进行治疗。

医院给20位侨民配备了12个房间，以缩小万一有人患病可能出现的感染范围。根据德国政府的意愿，照料侨民的工作将全部由红十字会来负责。医院工作人员不会参与，以避免医院员工感染上病毒，然后又传染给医院里的病人。

出于对冠状病毒的恐惧，当天，柏林大约有20人在医院门前抗议医院接收归国侨民。

柏林市卫生部长卡莱西则表示，柏林已做好了医疗准备。“总的来说，在目前情况下，柏林处于良好的武装状态。”

外长马斯则在推特上对英国帮助接侨表示了感谢。他说，“非常感谢英国朋友充满信任的合作。欧洲多个国家的侨民都在飞机上。这是欧洲团结的行动。它让人们对欧英未来充满勇气。”

德国于2月1日从武汉运回首批侨民126人，随后检测出其中有2人患有新冠肺炎。德国现共有14名患者。

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