拐点来了? 中国今报新增确诊病例增量较上日降逾700例
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中国国家卫生健康委员会周日发布截至2月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况，当日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2,656例（湖北2,147例），新增重症病例87例（湖北52例），新增死亡病例89例（湖北81例，河南2例，河北、黑龙江、安徽、山东、湖南、广西各1例），增量较上日降逾700例。
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据路透社今天报道说，2月8日中国大陆新增确诊病例2656例，增量较上日降逾700例。此外2月8日新增疑似病例3,916例（湖北2,067例），当日新增治愈出院600例（湖北324例），解除医学观察的密切接触者31,124人。
报道称根据卫健委公布的数据计算，2月8日新增确诊病例较上日减少逾700例，当日新增疑似病例降至4,000例以下，连续第三日下降，且为1月28日来的低点。
截至2月8日24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团现有确诊病例33,738例（其中重症病例6,188例），累计治愈出院病例2,649例（黑龙江核减1例），累计死亡病例811例，累计报告确诊病例37,198例（山西、黑龙江、河南、海南各核减1例）。
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