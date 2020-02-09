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拐点来了? 中国今报新增确诊病例增量较上日降逾700例

武汉肺炎报道配图 网络照片

中国国家卫生健康委员会周日发布截至2月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况，当日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2,656例（湖北2,147例），新增重症病例87例（湖北52例），新增死亡病例89例（湖北81例，河南2例，河北、黑龙江、安徽、山东、湖南、广西各1例），增量较上日降逾700例。