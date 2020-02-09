支援武汉 西安医疗队女队员集体理平头和光头

武汉肺炎爆发，中国官方动员各地医护人员前往支援。其中，西安国际中心医院医疗队100名女医护人员为了便于穿着防护衣，在抵达武汉后四处找来理发师剪下长发，全都剃成了光头或平头。

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综合央视新闻报导及西安国际医学中心医院微信公众号，这100名女医护人员是在加入医疗队后，于2月3日抵达武汉，随后即决定剪短头发，以便防护工作。但因为疫情防控措施，全武汉市的理发厅都已停业。

根据报导，经过多方协调，这个西安医疗队终于联络到所住饭店附近的4名理发师，在5日为这100名女医护人员剪发。

报导说，这4名理发师自带理发装备，在医疗队员协助下穿上防护服，在饭店临时开闢的空间理发，并在平头、光头的发型间切换，整个理发时间从下午持续到半夜12时，总共花了10个多小时。

这项报导提到，这100位女医护人员剪下的长发，当时被成排摆在桌上，还特别标出主人的名字。而部份被剃光头的女医护人员趁此机会合影留念，纪录这难得的一幕。

在此之前，在武汉各医院连日工作的医护人员，由于穿着密不透风的防护衣，许多人脸部都出现点状、块状红肿，甚至发炎的症状，其中包括不少女性医护人员。这些照片在网路上被公开后，让许多中国民众感到不捨，纷纷留言加油打气。

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