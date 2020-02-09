新冠肺炎国务院动态 李克强促研新药 孙春兰黄冈视察疫情

中国国务院总理李克强今日中国医学科学院病原生物学研究所考察，先后到两个实验室听取科研人员讲述武汉肺炎病毒传播途径的研究，及抗病毒药物筛选、临床试验等情况。而国务院副总理孙春兰，今早率领中央指导组来到黄冈市疾控中心，了解疫情防控情况。

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据苹果日报今天报道说，李克强促研制药物以安全、有效作标准。

该报道称，中国国务院总理李克强今日中国医学学院病原生物学研究所考察，先后到两个实验室听取科研人员讲述武汉肺炎病毒传播途径的研究，及抗病毒药物筛选、临床试验等情况。李克强称，“有效药物是打赢这场疫情的重要制胜武器”，并表示药物及疫苗研制，一定要“尊重科学”，以安全、有效作为根本标准。

消息指孙春兰带队，中央指导组黄冈视察。据该报道，国务院副总理孙春兰，今早率领中央指导组来到黄冈市疾控中心，了解疫情防控情况。央视报道，孙春兰称黄冈的医疗条件较武汉差，要落实区域联防联控，集中力量抓好源头防控，做到“应收尽收”，切断病毒传播途径。孙春兰亦到当地农村及社区视察，了解当地“封村”防疫，及社区隔离人员的措施，强调要把关口前移，落实各项防控措施，确保全部疑似病例及确诊患者得到及时治疗，真正做到不漏一人。

此前，国务院总理李克强受习近平委托，前往武汉视察疫情。

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