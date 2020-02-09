或抗议赖清德入白宫国安 解放军军机今绕台 台军挂弹迎控

中国解放军军方9日晚间称，今日（9日）解放军东部战区组织海空兵力实施战备巡航，包含出动驱护舰、轰炸机、歼击机和预警机等多种武器装备，并检验多军种一体化的联合作战能力。空中兵力途经巴士海峡、宫古水道巡航飞行，并进行针对性实战课目演练。台湾军方派出F-16战机升空监控。

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据中国时报今天报道指解放军绕台警告！陆媒称：不满赖清德访美倚美抗陆。

该报道说，近日副总统当选人赖清德访美，不仅进入白宫访问，更出席华府一年一度“国家祈祷早餐会”，对此陆方似乎不太满意。据陆媒“环球时报”报导，权威人士表示，近期民进党当局加大台美勾连，倚美抗陆，策划赖清德访美，加紧谋“独”，军方有关行动具有浓厚警告意味。

消息说，台湾国防部今日发布大陆机舰“远海长航”资讯，并在今年首次曝光我F-16战机近距监控共军轰六战机画面。国防部表示，中共歼11、空警500、轰6等型机，于本日上午11时许经巴士海峡由西太平洋进入宫古水道飞返原驻地，执行远海长航训练。

该报道说，共军战机绕巴士海峡并称“战机巡航合法且必要”。今日中午11时传出有中共军机经巴士海峡由西太平洋进入宫古水道飞返原驻地，执行远海长航训练。

中国解放军军方晚间也做出相关回应，解放军空军大校张春晖在今日执行完海空兵力战备巡航后作出相关谈话。他表示，今日（9日）解放军东部战区组织海空兵力实施战备巡航，包含出动驱护舰、轰炸机、歼击机和预警机等多种武器装备，并检验多军种一体化的联合作战能力。空中兵力途经巴士海峡、宫古水道巡航飞行，并进行针对性实战课目演练。

张春晖还称，台湾及其附属岛屿是中国领土神圣不可分割的一部分，中国军队战备巡航完全正当合法，是针对当前台海安全角势和维护国家主权需要采取的必要行动，以挫败“台独”分裂活度、维护台海地区和平稳定。

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