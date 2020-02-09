新冠肺炎 中国专家称属非典病毒但迅速道歉称口误

2019新型冠状病毒（2019-nCoV）引发的肺炎疫情持续蔓延，各国专家也接连对病毒展开研究分析；武汉华中农业大学教授陈焕春今天（9日）晚间在记者会中公布最新分析结果，指出“新型冠状病毒属于SARS冠状病毒”。这个说法引发震惊，众多媒体转发消息。不过其后内媒《新京报》记者向陈焕春核实，他指该说法属于口误。此前中国科学家曾指穿山甲可能是武汉肺炎病毒居间载体。

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据香港01今天报道说，武汉肺炎新冠病毒属SARS冠状病毒？专家陈焕春致歉：是口误。

武汉华中农业大学教授陈焕春指出“新型冠状病毒属于SARS冠状病毒”。其后澄清是口误。

该报道引据央视新闻消息，湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部今天（9日）召开新闻发布会。重点介绍新冠肺炎疫情防控科研攻关情况。中国工程院院士、华中农业大学教授陈焕春在会上指出：新型冠状病毒使用与SARS冠状病毒相同的受体进入细胞，与蝙蝠中发现的SARS相关病毒拥有87.1%的相似形，与SARS病毒有79.5%的相似度。与一个云南的蝙蝠样本中发现的冠状病毒的相似度高达96%。分析发现，新型冠状病毒属于SARS冠状病毒。

不过其后内媒《新京报》记者向陈焕春核实，他指该说法属于口误。“真的不好意思，完全属于口误，掉了两个字。”他表示，应为“新型冠状病毒属于SARS相关冠状病毒”。这意味着“新冠”病毒与SARS冠状病毒相似。该结论是基于中科院武汉病毒所石正丽研究员的工作得出的。

该报道称，2月9日晚间，针对陈焕春认为新型冠状病毒属于SARS冠状病毒的观点，钟南山院士接受内媒《第一财经》电话采访时表示，新型冠状病毒是冠状病毒的一种，它跟SARS冠状病毒是平行的，二者是同一类（病毒），但不是同一种。据钟南山表示，SARS冠状病毒是一个专有名词，是专门指急性呼吸综合症的病毒，它（与新型冠状病毒）不是一回事，这两个（病毒）是两回事，“2019（的）新型冠状病毒是另外一种病毒，都是属于冠状病毒。”

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