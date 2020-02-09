新冠肺炎 古特雷斯赞中国抗疫杰出

联合国秘书长古特雷斯今天称赞中国对武汉爆发的2019新型冠状病毒疫情采取「杰出」回应，并对外界的污名化行为提出警告。联合国属下的世界卫生组织正在酝酿正式做出避免将疫情以发生地污名化。

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据法新社今天报道说，联合国秘书长赞中国抗疫表现杰出并吁勿污名化。古特雷斯（Antonio Guterres）在埃塞俄比亚首都阿迪斯阿贝巴（Addis Ababa）的「非洲联盟」（African Union）总部召开非盟峰会会前记者会上表示：「中国为了控制疫情和避免病毒传播，尽了极大努力。我认为这份努力并不简单。」

古特雷斯还说：「中国自己也承认，（疫情）规模如此庞大，仍存在一些障碍和问题必须解决。」

据中国官方通报，截至8日午夜，中国境内新型冠状病毒肺炎累计死亡已达811例，超越2003年严重急性呼吸道症候群（SARS）全球死亡人数；确诊也高达3万3738例。

法新社说，中国以外，已有近30个国家或地区合计出现超过320例确诊，恐慌情绪蔓延全球。研究人员正加快脚步寻找对抗这种病毒的治疗药物和疫苗。

据古特雷斯今天表示，国际间有必要采取「非常强力合作」和展现「强大团结」。

他说：「我们需要避免在这种情况下，有时会伴随出现的污名化行为。发生这种事时，会出现完全不相关的人士突然间因任何原因被污名化。我认为维持非常强烈尊重人权的态度很重要。」

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