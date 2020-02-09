新冠肺炎 台湾报第18例 突现无症状高病毒

台湾中央疫情指挥中心指挥官陈时中9日宣布，新增1例境外移入病例，个案是日前曾游意大利确诊夫妻的另一名20多岁儿子，也是国内第18起病例。

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据中央社今天报道说，武汉肺炎台湾第18例，首见无症状高病毒感染者。武汉肺炎延烧，指挥中心今天表示，曾游意大利确诊夫妻的另一名儿子也中镖，是国内首例无症状确诊个案，且体内病毒量高。有鉴于此，指挥中心将研议对所有亲密接触者进行采检。

中央流行疫情指挥中心下午召开记者会，由指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中宣布此消息，这起病例是一对日前曾确诊新型冠状病毒夫妻的儿子，这一家四口1月22日自香港转机至意大利旅游，2月1日自香港转机返台，先是爸爸出现发烧、肺炎症状通报，妻子则因出现感冒症状一并采检通报，夫妻俩于6日确诊。

防疫人员进行疫调时发现，这对夫妻的大儿子在意大利期间也曾出现咳嗽症状，经采检昨天确诊；小儿子虽然没有任何症状，但因同行的3名家人都相继确诊，研判可能暴露到同样的感染源，有可能是飞机、机场或在意大利，因此即便不符采检条件，防疫人员仍主动进行采检，体内病毒量相当高，研判可能只是还没出现症状，是否具传染力也未知。

指挥中心监测应变官、疾管署副署长庄人祥表示，由于这一家四口是自由行，并没有其他密切接触者，目前掌握到一家四口接触者共78人。

该报道说，依照世界卫生组织（WHO）相关条例，防疫单位也会向航空公司索取确诊个案过去搭乘班机的前2排、后2排乘客名单，若是本国人会持续追踪，若为外国人则会通知该国提高警觉。

有鉴于国内出现首例新型冠状病毒无症状感染者，陈时中宣布，将邀专家研议扩大采检范围，对确诊个案所有亲密接触者进行采检。

庄人祥指出，根据现行规定，确诊个案的密切接触者将居家检疫14天，一旦出现发烧、上呼吸道等症状将送医通报检疫，但因国内出现首例无症状感染者，而且采检结果发现体内病毒量相当高，因此才考虑扩大采检范围，可能导致确诊个案数快速增加。未来若扩大采检条件，台湾检验能量能否因应。庄人祥强调指挥中心有“超前部署”，目前全台至少有14个检验实验室，一天能检验800多件检体，即便扩大采检也能因应。

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