新冠肺炎 官方确认气溶胶传染 威胁更大更远

中国卫生防疫专家确认：新冠肺炎传播途径，除了直接传播、接触传播之外，还包括"气溶胶传播"。所谓"气溶胶传播"，即飞沫混合在空气中，形成"气溶胶"，吸入后导致感染。稍早前专家称有待观察。

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据bbc报道说，武汉肺炎：中国确认新冠病毒经空气通过气溶胶传染。中国官方卫生部门是在周六（2月8日）确认新型冠状病毒可以通过空气传染。

上海举行的新闻发布会上，卫生防疫专家确认：新冠肺炎传播途径，除了直接传播、接触传播之外，还包括"气溶胶传播"。气溶胶（aerosol），是由固体或液体小质点分散并悬浮在气体介质中形成的胶体分散体系。通俗简单来说，气溶胶就是空气中稳定分散悬浮的液态或固体小颗粒，肉眼看不见。

此前的2月5日，中国国家卫健委网站公布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》中，对病毒传播途径的描述曾经表示 "气溶胶和消化道等传染途径尚待明确"。

时隔3天后，气溶胶传染途径得到中国官方卫生部门的确认。

该报道说，气溶胶传染与飞沫传染途径的不同之处在于传播距离。飞沫和接触传染，都是在近距离范围内发生，而气溶胶的传播距离远，增加了无接触感染的风险。

据该报道称，正值中国农历元宵节，卫生部门警告病毒在家庭成员间的传播性非常高。上海官方建议要取消一切社会活动聚集，要劝阻重点疫区的亲朋好友推迟前往上海计划。

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