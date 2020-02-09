新冠肺炎 武汉群染危险陡增 医生与就诊者同染 传纪律要求不准随便接受采访

武汉肺炎疫情持续，甚至心理医院也难幸免。中央社引述中国媒体说，由于警觉不足及防护用品未能及时到位，武汉精神卫生中心医院院内群聚感染情况严重，至少有30名医护及50名病患确诊感染武汉肺炎。

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据中央社今天报道说，陆媒：武汉医院群聚感染，30医护50病患确诊。报道引述中国新闻周刊消息，武汉市精神卫生中心（武汉市心理医院）是武汉的“三级甲等”医院，共有950张床位和800多名医护人员及员工。报导引述医院化名“赵平”的医师表示，医院的六角亭院区女性病房自1月12日起，就陆续有人出现发烧症状。

第一批发烧人数在10人左右，但最初被当作普通感冒。直到1月24日，该院六角亭院区及二七院区出现集体发烧现象，检验后发现，至少有50人确诊为武汉肺炎病例。

据化名赵平表示，目前该院已有一名确诊病人死亡，而除了病患，该院至少有30名医护人员感染武汉肺炎，其中包括副院长及多名主任、护理长等高层人士。化名赵平认为，院内爆发群聚感染的原因在于医院重视程度不足，以及防护物资和药品未能及时到位。

据中央社说，该周刊电询该院副院长刘连忠，却被挂电话，该院院长李毅也不愿受访，仅称“现在有纪律要求，不能接受电话采访”。

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