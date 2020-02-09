新冠肺炎 死亡率超武汉 天门哀跃第一

湖北省官方今天首度公布武汉肺炎死亡率。截至8日午夜，湖北死亡率为2.88%；疫情爆发地的武汉市在省辖市排名第2，死亡率为4.06%。天门市仍以5.08%排第一，是中国死亡率最高的城市。

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据东森新闻今天报道说，湖北首度公布“武汉肺炎死亡率”最高城市，第1名竟然不是武汉市。

据湖北省长王晓东7日表示，当前疫情呈现“城市向农村蔓延、输入型向社区感染型发展”的新态势。新型冠状病毒肺炎疫情爆发后，与论集中关注疫源地武汉，但湖北其他省辖市医疗能力与资源更匮乏，部分疫情数据比武汉还糟糕。

2月3日，湖北省卫生健康委员会通报显示，天门市新型冠状病毒肺炎确诊117人，死亡10人，且无治愈病例，估算死亡率高达8.5%，这才引发关注。

此外，根据湖北卫健委今早通报，截至8日午夜，湖北省累计确诊病例2万7100例，其中，武汉市1万4982例、孝感市2436例、黄冈市2141例、荆州市997例、襄阳市988例、随州市984例。

该报道说，孝感近日确诊病例暴增，累计人数超越黄冈跃居第2；黄冈昨天突破2000人，成为中国第3个累计确诊病例超过2000的城市。荆州市、襄阳市、随州市可能明天也要破千，显示湖北其他省辖市疫情趋紧。

中国国家卫健委7日调动16个大省的医疗团队，以“一省包一市”的方式前往支援湖北各市。其中，上海派136名医护人员赶赴支援天门，一般认为这与天门医疗能力不足有关。

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