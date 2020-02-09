新冠肺炎 温州封城再加宵禁

武汉“封城”之后，周围多个城市也陆续跟进，浙江省温州市由于疫情严峻，上周就已经开始“封闭式管理”，温州市瓯海区、鹿城区6日就更进一步推出“宵禁”，规定全区晚上10时至隔日早晨6时一律禁止人员入出，对外交通也暂时关闭，并要求严格落实乡自为战、村自为战、社自为战、楼自为战。封城与宵禁维持到什么时间，报道没有提及。

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据东森新闻今天报道说，温州封城后又“宵禁”，所有社区晚上10点后“禁止人员出入”。

该报道说，温州瓯海区、鹿城区6日发布通告表示，为进一步做好疫情防控工作，切实保障广大市民身体健康和生命安全，决定在全区范围内实行居民出行管制，恢复时间另行通知。

除了宵禁之外，温州龙港市、平阳县、 永嘉县、 瑞安市则是关闭了对外交通。官方通知提到，包含动车站、高速公路、国省道、港口、码头等对外交通一律暂时关闭；乡镇（街道）之间、村（社区）之间所有通道一律暂时禁行；区域内所有企业一律停工，非群众生活必需的商业、商场一律停业，学校一律不得开课。

通知还提到，严格落实乡自为战、村自为战、社自为战、楼自为战，“市民从即日起自行居家两周，每户家庭每周不超过2人次外出采购生活物资，无其他特殊情况一律不得外出。”

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