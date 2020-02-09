新型冠状病毒：法卫生部调动人力物力安抚上萨瓦省民众不要惊慌

法上萨瓦省Haute Savoie滑雪度假村确诊5个新冠肺炎病例后，有疑虑的民众加入到检测的行列中 2020年2月9日

法国已累计报告11例新型冠状病毒病例。最先一例在波尔多；随后是一对30多岁的夫妻；一名80岁长者和他的女儿随后被查出确诊病例，4人都在巴黎医院隔离。第6名是一名自由职业的医生。在给两名中国女游客看病20分钟后被感染。但他的情况并不严重，很快将出院。2月8日，法国卫生部宣布，在上萨瓦省Haute Savoie滑雪度假村确诊了5个病例，都是英国人。

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省长、市长、校长、地方防控单位在8日和9日召集会议，通报病情，并回答了大家的提问。参加会议的有当地居民、滑雪游客、餐饮、旅店等服务行业人员。从2月9日开始，不放心的人，特别是孩子的家长可以要求核酸检测。卫生部长布赞表示，大概有近100人排队做了检测。

将于2月12-13日前往上萨瓦省参加生物多样性和生态转型会议的总统马克龙将特意会前往被关闭的一所学校。

在上萨瓦省查出的5个病例来自一个度假木屋，木屋上下两层，各自分开。一家人是在法国已经居住了两、三年的英国家庭，除父母俩人外带着三个孩子；另一家7口是来和他们汇合到上萨瓦滑雪的度假者。

这名英国人曾去过新加坡参加职业会议，估计他在新加坡染病。法国卫生部门立即对他三个孩子进行检测，只发现9岁的孩子已被传染。三个孩子都在滑雪度假城市莱孔塔米讷（Contamines）学校读书，被感染的9岁男孩子同时还在一个名为圣热尔韦（Saint-Gervais）学校补习法文。

两个学校从10日开始被关闭至少一个星期。学校家长接受采访时也表示了不同程度的担心。政府刻意想出了自愿检测和电话咨询安抚方法，让民众不要忧虑。免费咨询电话是0 800 100 379。

两个城市的市政府还设有咨询处，随时回答民众和游客担心的问题。

有着传染源的爸爸和9岁的儿子已在格勒诺布尔医院接受隔离。孩子的母亲已经返回了英国，英国在检测她是否呈阳性。其他两个孩子也在观察。卫生部门表示，他们也许在潜伏期，不可掉以轻心。

同住在一个滑雪木屋的另外7名游客中，有3人被感染，他们都是成年人。3名确诊病患和另外4人分别被安排在里昂和圣艾蒂安（Saint-Étienne）两处的医院接受隔离和观察。法国卫生部门负责人所罗门表示，5名确诊病例病情都不严重。另外4名游客也在观察中，不愿冒潜伏期漏网的危险。

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