新型冠状病毒 马禁华游客扩至浙江与江苏 又一名患者艾滋病药物治疗奏效今出院

随着中国扩大封锁省份至浙江及江苏省，马来西亚外交部决定同样扩大中国游客入境禁令，禁止来自浙江和江苏省的访客入境大马。教育部已在1月30日发出指示，刚从中国回到大马的所有师生必须居家隔离14天，但并未仿新加坡发出暂停任何校外活动的指示。艾滋病药物治疗奏效，大马一名次武肺病患痊愈出院。

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据大马新闻今天报道说，马来西亚外交部扩大访客入境限制，从湖北增至浙江江苏。

随着中国扩大封锁省份至浙江及江苏省，马来西亚外交部决定同样扩大中国游客入境禁令，禁止来自浙江和江苏省的访客入境大马。该报道说，马来西亚副首相旺阿兹莎今早在吉隆坡出席马来西亚华人穆斯林协会（MACMA）农历新年团拜后，作出这项宣布。

据该报道说，教育部已在1月30日发出指示，刚从中国回到大马的所有师生必须居家隔离14天，但并未仿新加坡发出暂停任何校外活动的指示。

教育部副部长张念群说，除了教育部已采取的措施之外，其他措施如暂停校外活动，教育部将先获取卫生部的劝告后方会落实，至今未有禁止户外活动的指示。

“这是因为我认为大马的情况有别于新加坡，在新加坡出现的病例更多，数量比大马高出许多，新加坡是一个人口高密集度的国家。”张念群也透露，教育部已在1月30日发出指示，曾在最近前往中国的教师和学生，无论是去当地拜访或度假，皆需在家隔离。

据张念群说，“当从中国回来之后，必须做健康检查……虽然没出现任何症状，他们必须在家观察14天，不能去学校。”张念群也说，教育部也已决定暂停中国学生在大马所有学府登记就读，直到另行通知为止。

连续三次检测报告呈阴性反应，马来西亚“第4案例”武汉肺炎确诊的中国籍病患，已在今午获准出院。卫生总监诺希山今晚在面子书发文透露，这名确诊病患是在1月24日，因出现发烧和肺炎症状而送入新山柏迈医院就医。消息称，艾滋病药物治疗奏效，大马该名次武肺病患痊愈出院。

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