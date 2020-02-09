李文亮之死 中国民间争言论自由效应迅速蔓延 有申定2月6日“国家言论自由日”

武汉医师李文亮之死，点燃中国民间串联倡议“言论自由”的风潮，不但加入者越来越多，更有民众举牌在街上拍照声援。但中国官方也开始采取压制动作，据传已有参与连署的人士被关切。

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据中央社今天报道说，李文亮之死，中国民间争言论自由效应迅速蔓延。武汉肺炎的效应还扩及中国宗教界。中国基督徒之间近日盛传，李文亮也是基督徒。虽然无法获得证实，但已有家庭教会利用今天周日上午的礼拜为他祷告，并为他吟诵悼词。

报道称，要求“言论自由”的风潮，起自清华大学教授许章润、北京大学教授张千帆、独立学者笑蜀等多名自由派学者签署的“致全国人民代表大会及常务委员会”公开信，更仿照香港“反送中”运动，提出言论自由“5大诉求”，并将李文亮逝世的2月6日订为“国家言论自由日”。诉求提出后，在中国网络上迅速流传，虽然仍有爱国网友批评他“添乱”，但也有不少人表达赞同。不过这“5大诉求”的相关文字与图片，却被网管陆续删除，甚至有人因为转发这“5大诉求”，导致微信被封号。

然而，中国其他自由派人人士随即以“中国人权律师团”、“清华大学部分校友”等名义公开提出主张，将2月6日为订为“全民真话日”，并倡议“坚决反对把政治安全放在首位”、“坚决反对封群封号”等，同样获得不少回响。

据该报道说，风潮所及，更有一名戴着口罩的年轻女子，在上海复旦大学旁的大学路、锦创路口高举“言论自由 FREE SPEECH”的牌子拍照，8日起迅速在中国内外网络上流传，不少人大加赞赏这名女子的勇气，但也有人为她未来的命运担忧。

消息说，有北京某大学教职员今天向中央社透露，参与上述“言论自由”连署的学者及人士，已有人被安全单位派员上门关切，除询问串联动机及联络方式，更警告不得再趁“疫情当头的时候”散播类似言论。

然而，中国境内外的自由派人士仍不放弃。一封名为“致全国人大、国务院并全国同胞书”，由广州中山大学退休教授艾晓明等人连署的公开信，8日起在中国网络上流传，提出6项呼吁，包括“厚葬李文亮，并勒石纪念”，湖北省、武汉市官员应向8名被警方“错误处理”的医生公开道歉。

该报道称，至于中国基督徒对李文亮的追思，广州市一名家庭教会信徒向中央社表示，中国教徒近来盛传李文亮也是基督徒，因此非常感念他的牺牲奉献。据他所知，中国国内部份家庭教会今天上午都借由主日礼拜为李文亮祷告。这名信徒说，有同为基督徒的中国医师为李文亮撰写悼词，在上午的礼拜中被广为传诵。内容包括“尽管正直换不来善良，尽管冏途迷茫，可还是要继续进行，谁让我选择了这国这家，多少委屈，等打完这仗，垂泪如雨仰天远望”；“但愿你们在灾难过后，学会正直，不再让善良的人们，遭受着无尽的恐惧，和无奈的悲伤”。

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