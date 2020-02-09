林郑：港府库存口罩仅供使用一月 商务部：逐步解决口罩等短缺问题

香港特首林郑月娥在周六晚会见媒体时表示，在国务院港澳办大力协调之下，在过去一个月，从内地输出到香港有关机构的口罩总数目达到1700万个。尽管如此，她并透露称，港府现在库存1200万片口罩，只够政府部门使用一个月。

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林郑月娥称，香港一向的口罩供应商都在内地，但这次的疫情，内地可以说比香港的情况更严峻，所以口罩的短缺，也相信内地比香港更严峻，但国家仍然支持香港。她说，在国务院港澳办大力协调之下，过去一个月，已经顺利输出到香港有关机构早前订购的1700万个口罩。目前全球口罩大幅度供不应求，不少国家已经实施了出口管制，香港公私营机构的采购工作面对很大困难。港府物流署已经接洽了在20个国家超过400个供应商，订购超过4800万个口罩。林郑月娥指，她也参加了口罩订购的工作，但订购了的物品未必一定能如期及全数送抵香港。现在送达香港的只有300万个。而就香港目前口罩的储备问题，林郑月娥表示，港府口罩存量只有1200万个，仅够特区政府使用1个月。她并呼吁，社会人士有途径可以采购口罩的话，将口罩捐给社会上有需要的人士，如果有途径也希望转介政府全力购买。

值得一提的是，世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五曾警告称，由于受到在中国爆发的新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，对于口罩、防护服、手套等医疗护具的需求在近期增长了100倍，因此给全球生产供应链带来了“极为严重”的影响。他并进一步介绍称，“而相应的价格也上升了20倍”。谭德塞称，这一短期突显的供不应求现象将会使供应停滞长达4至6个月。同样就目前医疗物资短缺问题，中国国务院联防联控机制在周日举行记者会。对此，商务部市场运行司副司长王斌告诉媒体称，目前个别地区、个别时段、个别品种仍存在短暂缺货现象，比如鲜肉、鲜菜、口罩、消毒液不一定能及时供应。他说，当前防疫防控任务艰巨，物流不畅、人员短缺、成本大增、集中购买等问题仍存在，商务部正在逐步解决，也请广大消费者体谅特殊情况下流通企业遇到的实际困难。

王斌称，商务部已建立31个省区市商务部门疫情联防联控应急工作联络机制，应部分地方需求，协调落实口罩等货源200多万只、方便面货源200万桶。此外，截至2月8日12点，累计21个国家和1个国际组织捐赠的702.62万只医用口罩、29.95万套防护服、19.19万副护目镜和、357.17万双医用手套等物资已运抵国内。此前，中国工业和信息化部新闻发言人黄利斌曾在2月2日介绍指，中国口罩产能约为每天2000万只，目前产能恢复率60%以上。工信部并在微信中介绍，虽然中国口罩生产秒速，仅需0.5秒/只，但一个解析消毒的标准流程，却通常需要7天到半个月。2月5日，另有中国官方消息指，全国口罩日产量已达到1480万只，产能利用率67%，N95口罩11.6万只，其他医用口罩998万只。但据了解，为了为缓解一线医护人员物资紧缺，浙江、黑龙江等地近日已倡议民众用医用防护口罩置换一次性使用医用口罩。周日下午，来自中国国家发改委的最新消息指，截至2月7日，全国口罩产能利用率已经达到73%，其中医用口罩产能利用率已达87%。

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