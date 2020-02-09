武汉肺炎伤害习近平慈父形象? 美学者称其天命已失

武汉肺炎吹哨者李文亮日前病逝，震撼各界的同时，也动摇中国国家主席习近平领导根基。美媒指武汉疫情一发不可收拾，习近平最爱的掌控、宣传、民族主义与武力等统治手段却没办法带来人民最迫切所需，大大伤害了习平日自我形塑的慈父形象。

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据中央社今天报道说，李文亮之死撼中国，美学者称习近平天命已失。武汉肺炎吹哨者李文亮日前病逝，震撼各界的同时，也动摇中国国家主席习近平领导根基。美国智库学者指出，李文亮之死凸显中国公共卫生危机已影响到公众信任，习近平无法满足人民所需，天命已失。

中央社说，“洛杉矶时报”6日的报道指出，武汉肺炎疫情暴露中国政治体制的漏洞，几乎每天都能从中看出这个体制的腐败无能、效能低下、缺乏透明与问责，而这种种漏洞牺牲的，就是一条条的人命。报导指出，习近平总告诉大家，他的领导能带来财富、权力与中华民族的复兴，但现在疫情一发不可收拾，习近平最爱的掌控、宣传、民族主义与武力等统治手段却没办法带来人民最迫切所需，大大伤害了习平日自我形塑的慈父形象。

相较之下，李文亮代表的，却是人命宝贵、人们会听到真相的保证。

该报道引述历史学家、纽约智库亚洲协会美中关系中心（Asia Society’s Center on U.S.-China Relations）主任夏伟（Orville Schell）表示，这或许就是习近平失去“天命”的时刻。夏伟说，这场危机与经济成长以及确诊或死亡等具体数字不同，这是一种无法量化的心理转变，人民对统治者保护人民的能力信任已失。据夏伟表示：“习近平是个透过控制来统治的领导人，但我可以说，他的控制并不成功，他现在遇到了他没办法控制的事。”

据历史学家、纽约智库亚洲协会美中关系中心主任夏伟称，“让领导有合法性、可以发挥功能、发挥效用，很大程度取决于人民相不相信这个领导，对领导有没有信心。如果人民认为，领导某种程度上已无以为继或气数已尽，那将很难解决。”

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