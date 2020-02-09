武汉肺炎延烧 新加坡超市限购民生用品防囤货

武汉肺炎疫情延烧，新加坡提升“疾病爆发应对系统”等级到橘色警示，有民众赴超市抢购民生用品，新加坡职总平价超市9日起限制纸类产品、米、速食麵与蔬菜购买数量。

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新加坡媒体联合早报、新传媒8频道新闻报导，每名消费者最多只能购买4袋纸类产品，包括卫生纸、面纸与厨房纸巾；2袋米；4袋速食麵，以及最多新币50元蔬菜。

新加坡7日提升“疾病爆发应对系统”（DORSCON）等级，从黄色调高到橘色警示。由于橘色仅在最高级别的红色之下，代表目前疫情严重，疾病容易传播，但在新加坡还没有广泛传播或已受到控制。

新加坡也出现民众赴超市抢购民生用品的现象，全岛超市人潮涌现，部分诸如速食麵、卫生纸与白米等民生用品均遭抢购。

新加坡9日再添3起武汉肺炎确诊病例，目前累计病例总数达43起。

总理李显龙8日针对2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）发表声明指出，新加坡有足够的柴米油盐、速食面与罐装食品，卫生纸也货源充足，如果民众均赴超市购抢，肯定无法满足需求。

职总平价超市指出，日常生活必需品货源稳定，限制购买数量，只是希望消费者不要囤积货物。

新加坡职总平价合作社已成立47年，是新加坡最大的连锁超市，有146家分店，包括职总平价超市、平价Finest精品超市（FairPrice Finest）与平价Xtra霸级市场（FairPrice Xtra）等连锁店。

新加坡从1日23时59分起，禁止所有过去14天内曾到过中国的旅客入境新加坡或在新加坡转机，另也禁止任何持有中国护照的旅客入境新加坡，不过，如果已有一段时间未入境中国，移民与关卡局或许会斟酌处理。

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