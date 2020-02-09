警告新冠肺炎或变流行病 日本专家促早作防疫

在中国湖北省武汉市住院治疗的日本男性疑因新型冠状病毒肺炎死亡，驶入日本横滨港的游轮“钻石公主”号上发生了集体感染。专家担忧地称“在日本国内已出现零星流行也毫不奇怪”。虽然不认为会出现像患者集中的武汉那样许多人死亡的情况，但如何防止重症化和死亡？共同社认为，以日本国内流行为前提来完善医疗体制的阶段已经临近。

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据共同社今天报道说，专家称需做好新冠肺炎在日本流行的准备。日本国立感染症研究所感染症疫学中心负责人铃木基就新冠肺炎表明看法称：“虽然不具有严重急性呼吸综合征（SARS）那样的危险性，但和季节性流感相比，或许略微更容易重症化。”

对于在日本蔓延，似乎是考虑到搭乘包机从武汉回国的人中确认了无症状感染者，铃木指出：“症状较轻或无症状的人（通过了检疫）已经入境的可能性并非为零，这样考虑比较现实。”

传染病因病原体不同，反映蔓延难易度的“传染力”和是否容易重症化的“病原性”也不同。有关“传染力”，新冠病毒的反映1个患者可以传染几个人的数值被认为是1.5～2.5。由于流感的该数值是2～3，日本感染症学会认为新冠肺炎“与流感同等程度”。传染方式主要是通过咳嗽和打喷嚏飞出的唾液等的飞沫传染，以及接触了附着病毒物品的手指经由眼、鼻、口等感染的接触传染，似乎不会像传染力极强的麻疹一样通过空气传染。

该报道说，不过，游轮上发生了数十人规模的集体感染，专家中开始有人认为病毒的传染力可能比此前评估的更强。

病原性如何呢？国立国际医疗研究中心截至3日的汇总显示，显示感染者中死亡人数所占比率的致死率方面，在武汉达5.15%。武汉以外的湖北省为1.4%，湖北省以外的中国全国仅0.19%，只有武汉尤为突出。截至7日，中国大陆以外的死者在香港和菲律宾各有1人。有估测数据显示，每年流行的季节性流感在日本感染1000万人左右，约1万人死亡，由此估算致死率为0.1%前后。湖北省以外的中国的新冠病毒致死率也仅略高一些。

报道引述该中心推测，在患者激增的武汉来不及对轻症患者进行检查，导致上述数据其实显示的是重症患者较多人群的致死率。也有意见指出医生、护士和病床不足，发生了医疗体系崩溃。目前，日本的感染者较少，开展了充分医疗，大多为轻症患者。

感染症学会呼吁以在国内发生流行为前提采取应对。即使健康的人仅有感冒程度的症状就痊愈了，但在老年人设施中，可能接连出现重症患者。政府的新型流感对策中要求症状较轻的人不要涌进医院，防止对危症患者的治疗造成挤压，要求他们在家修养。

共同社说，政府还继续采取防止传入国内的边境口岸对策。但由于国内流行可能成为现实，政府有必要探讨构建能够灵活应对不同症状患者的医疗体系。

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