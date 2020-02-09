香港执法部门疑怕死不敢守隔离营竟要求童子军代工

香港政府民政事务局拟要求童军总会派出义工，到西贡户外康乐中心及曹公潭户外康乐中心，协助分发物资、巡逻等工作，每更工作 8 小时。

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根据香港电台报道，有童军领袖表示，该招募属于自愿性质，指医管局只剩下一个月的外科口罩储备，担心童军没有足够防护装备，质疑总会购买的意外保险，是否能保障这次新型肺炎。

根据香港童军总会网页，成为童军领袖，需要年龄在 18 至 64 岁之间、有志于领导青少年活动、喜爱户外生活，及愿意在闲暇时闲承担责任，服务社会。总会会提供特别技能训练包括露营、远足、地图及指南针使用、团集会技巧、先锋工程、野外烹饪、步操训练等等。

另外，总会曾在 2 月 5 日发起“香港童军－童心抗疫”活动，表示怀着武士圣佐治（圣乔治）的精神，“带着无比的勇气以有智慧的方式去帮助自己和身边的人对抗疫情。”惟活动未有公布其他细节，仅呼吁童军充分发挥助人自助的精神，立即展开各样防疫工作，贡献社区。

早前特区政府也曾动公务员的脑筋，强烈鼓励他们做抗疫的“义工”，遭到公务员系统反弹。2月7日香港政务司司长张建宗发电邮予政府不同部门的部门主管，“邀请义工”去帮忙抗疫。而文件中列明5点相关工作，“义工”可能需要“打电话到家居隔离者住所”、“随机家访”、“驻守隔离营看管被隔离者”，帮忙派餐和分配物资等等。受邀者如“来者不拒”，不单为在职公务员，亦包括合约制员工和退休后服务合约计划员工。

港府此举等如变相敦促员工，引起公务员反弹。政府急忙澄清，新型冠状病毒疫情严峻，希望部门鼓励员工和退休公务员自愿参与抗疫义务工作，处理一些运作所需支援，并非处理医疗或专业工作。在工作许可情况下，部门会把自愿参与义务工作的员工借调至卫生署、民政事务局及其部门和社会福利署。

就社交媒体流传有政府部门强迫员工参与抗疫义务工作，政府表明传言全无根据。

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