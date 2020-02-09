AI科技公司向中共献计控制李文亮网舆密函曝光

网上流传的一份报告向中共献计如何处理有关李文亮病逝之后的网上烫热舆情

一家声称为中共“当好耳目、成为参谋、争当助手”为客户服务目标的人工智能（AI）高科技公司“沃民高新科技”，一封向“中央有关部门”呈交的建议报告，在网上曝光。这份报告向有关部门提出七项建议，来处理武汉病毒吹哨人之一李文亮病逝之后网上舆情高温不散的局面。报告书同时披露，2月7日截止到10时有关李文亮逝世的信息量，仅TOP50的微博账户覆盖的粉丝人次即超过10.050亿，“已经成为一个刷屏级事件”。

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声称通过“国军标质量管理体系认证、获得武器装备科研生产单位二级保密资格，可承担机密级和秘密级科研生产任务”的沃民高新科技公司指出，依据“沃德社会气象台”的数据监测显示，

2月7日截止到10时的信息量接近昨日全天的信息量，网络的关注度仍居高不下。以微博平台为例，仅TOP50的微博账户覆盖的粉丝人次即超过10.050亿，已经成为一个刷屏级事件。

为了纾解网络负面情绪尤其是愤怒情绪的蔓延，针对网民提出的合理诉求，该报告建议采取如下七项措施：

（一）肯定。政府相关部门以相应形式肯定李文亮为本次疫情防控作出的贡献，满足大多数网民的期待；

（二）追责。相关纪监委等部门以恰当方式作出进行追责的安排，依法依规对相关责任人处理。建议先表态，更多问责是在疫情得到控制之后；

（三）封堵。建议相关部门加大工作力度

，迅速甄别谣言和境外势力的不良意图，澄清并封杀；

（四）减负。加强对疫区的支持力度，及时响应疫区人民群众的诉求，减少新的负面情绪出现；

（五）恢复秩序。对非疫区的防控措施可以适度减缓，逐步有序恢复营业，减少所有人的损失，降低负面压力；

（六）发布利好。及早谋划并出台一些疫情之后恢复重建的政策、举措及利好消息

，进行相关议程设置，引发网民参与讨论，以此转移注意力。

（七）保持定力。当前的网络发酵及情绪宣泄一定程度是正常的反应。在家里面本身就不满，所以这种情绪会放大，但是出现类似以往上街游行的大事可能性很小。

对此，我们要保持适当的定力。

据报告书介绍，该公司董事长兼总经理是齐中祥，北京师范大学管理哲学博士，曾主编出版了大陆第一部《舆情学》专著，提出了人类社会活动四循环模型和“人心识别”理论，为新媒体传播统编教材《网络舆情概论》撰写了导论，曾应邀到中共中央办公厅专题汇报。

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