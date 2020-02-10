世卫先遣队抵达中国 谭德塞警告 新冠病毒存在广泛传播风险

世界卫生组织一支由医学专家组成的先遣队周一抵达中国,协助中国应对新型冠状病毒疫情。世卫总干事谭德塞警告，新冠病毒存在广泛传播的风险。世卫亚洲旅行建议，避免前往中国限制区其他国家安全。

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据报道，世卫先遣队由加拿大流行病学专家艾尔沃德率领，目前不清楚是否包括美国疾病控制及预防中心的专家。世卫的声明指出，专家组包括多个领域的国际研究人员，他们将会与中国同行合作，增进了解疫情，以指导全球的防疫应对工作。

世卫总干事谭德塞周一表示, 欧洲出现没有去过武汉的持续人传人个案，谭德塞警告：目前所见被不曾去过中国的人传染新冠病毒的确诊案例，可能只是“冰山一角”，这种病毒存在广泛传播的风险”。谭德塞认为，新冠病毒是全球的共同敌人，各国必须团结, 合作应对。

到目前为止，新冠病毒肺炎确诊人数已超过4万人，造成900多人丧生。

谭德塞此前推文表示：“已有若干新冠病毒持续从没有中国旅游史人士向外散播的相关案例。”他说，“检测到少数案例，可能代表其他国家境内的传染情形更为普遍。简言之，我们看到的可能只是冰山一角。”

尽管新型冠状病毒在中国境外的散播速度看似缓慢，但谭德塞警告，病毒可能会加速扩散。他说：”我们的目标还是围堵，但所有国家都必须利用围堵战略所创造的机会之窗，替病毒可能到来预作准备。

目前中国以外已有将近30个国家地区传出新冠病毒肺炎确诊案例，总数超过350例。菲律宾和香港各有1人因武汉肺炎死亡。

武汉肺炎疫情蔓延，有些旅客对前往亚洲产生疑虑，世界卫生组织专家周一表示，目前除建议民众避免前往中国境内采取限制性措施的区域外，前往其他国家是安全的。

随着中国境内新型冠状病毒疫情蔓延并传播至其他国家，世界卫生组织此前公布，全球高达72国对中国实施旅游限制措施。世卫日内瓦总部周一针对旅行建议举办线上说明会，有网友提问此时前往中国、新加坡及其他国家等是否安全？

世界卫生组织国际卫生条例秘书处主任杜莉（Carmen Dolea）回答，目前中国政府对最多感染人数的省分已采取措施，保护当地居民也防止传播，建议大家应避免计划前往那些已经采取限制措施的区域 。

杜莉强调，至于其他国家在采取一般防护措施下，目前前往是安全的，但呼吁也要加强个人卫生管理，提醒出发前最好与航空公司确认，因有航空公司对亚洲国家减班或暂停飞航。

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